Oriana Marzoli si dichiara a Daniele Dal Moro? “Pronta a lasciarmi andare”/ “Mi è sempre piaciuto”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più vicini: nuova coppia al GF Vip?

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno ormai chiarito i dissapori che settimane fa li hanno allontanati. Oggi hanno ritrovato una sintonia nella Casa del Grande Fratello Vip, al punto tale che Oriana si è sbilanciata durante una chiacchierata con Nicole Murgia, dichiarando di essere sempre stata interessata a lui, anche quando ha iniziato a frequentare Antonino Spinalbese.

“Sai cosa c’è? Io li stavo conoscendo e non è che volevo scegliere Antonino subito. – ha spiegato Oriana a Nicole durante un momento di confidenza al GF Vip, come riporta Biccy – Io stavo conoscendo tutti e due e non mi andava di scegliere immediatamente. Anche perché venivo da una storia chiusa da poco tempo. Però Daniele ha subito chiuso perché non voleva che io conoscessi due ragazzi. Quindi io ho provato a frequentare Antonino, ma non è che l’ho scelto perché mi piaceva in maniera esagerata o ero innamorata. A me interessavano tutti e due e volevo capire.” ha proseguito.

Oriana Marzoli: “Daniele mi è sempre piaciuto, anche quando con Antonino…”

Oriana ha dunque cercato di chiarire che, anche mentre conosceva meglio Antonino, in realtà avrebbe voluto approfondire anche con Daniele per meglio capire che dei due le piacesse di più. “Non so se si vedeva in tv, ma anche quando io stavo bene con Antonino comunque cercavo Daniele per parlare. – ha spiegato – Lui però non voleva e si chiudeva. Non voleva mai e io ci provavo di continuo. Adesso però parliamo, mi abbraccia, gioca, mi sporca. Se lui dovesse avvicinarsi di più io mi lascerei andare. Lui mi è sempre piaciuto dall’inizio e sempre l’ho detto. Ora lui vediamo cosa farà”.

