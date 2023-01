Oriana Marzoli, stringe su Daniele “Ti piaccio?”/ La replica “Fatti i fatti tuoi”

Daniele Dal Moro: “Mi dà fastidio specificare chi mi piace”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si avvicinano e allontano in continuazione. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 il concorrente veneto sembrava aver preso le distanze dall’influencer venezuelana, ma ieri notte tra una partita a biliardo e qualche confidenza, le distanze sembrano essersi accorciate. Prima di iniziare una partita con Edoardo Tavassi, i due hanno trovato il tempo per fare una chiacchierata.

Secondo Daniele il loro nervosismo nasce dal fatto di essere chiusi dentro la casa: “Fuori da qui non litigheresti mai con me”. Oriana, però, non è così convinta che le cose tra loro andrebbe meglio. Dopo un po’ Daniele si è riavvicinato al tavolo da biliardo e insieme a Oriana hanno cominciato a giocare. Tra un tiro e l’altro, Daniele è tornato a parlare dei motivi che li portano a discutere così spesso: “A me dà fastidio specificare chi mi piace, a te piacciono tutti”.

Oriana Marzoli: infastidita dal discorso di Daniele?

Oriana Marzoli non ha perso l’occasione di scoprire il vero interesse di Daniele Dal Moro nei suoi confronti: “Ti piaccio io?”, gli ha chiesto. “Fatti i fatti tuoi”, le ha risposto lui. Ma Oriana non ha voluto continuare la discussione, per non rivangare vecchi discorsi. Vecchi discussioni: “Non voglio affrontare di nuovo questo discorso. Non rovinare il momento”. Quando la partita è finita, Oriana è apparsa infastidita, il discorso di Daniele ha portato qualche nuvola di troppo. Prima di andare a letto, Daniele ha cercato di tranquillizzarla dicendole di non confondere il nervosismo con una semplice osservazione. Per Oriana però non era necessario riaprire questioni ormai chiuse. Per confortarla Daniele l’ha stretta in un forte abbraccio. Le cose tra loro torneranno come prima?

