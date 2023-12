Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: la pace é fake?/ La risposta all’accusa degli haters!

Grande fratello vip, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi si riscoprono amiche: la pace, dopo il conflitto

Tra un lavoro e una sosta natalizia, Oriana Marzoli fa discutere nel gossip a quota ex Grande Fratello vip 7, insieme ad Antonella Fiordelisi. Da giorni si parla, in particolare nel web, della recente pace suggellatasi tra le due influencer, ex rivali tra i concorrenti vip nel gioco sulla convivenza nella Casa, all’edizione di Grande fratello vip 7. In un recente intervento social, la bionda e la mora davano vita al pettegolezzo lasciandosi immortalare insieme all’occasione di una serata party tra amici, dimostrando così ai fan di scambiarsi il follow su Instagram. Le due hanno cominciato a seguirsi a mezzo social, ufficializzando la pace dopo la competizione tra loro, accesasi tra le mura del Grande Fratello vip 7. E, intanto, mentre si infiamma la polemica web, accesa dagli internauti che tacciano la pace tra le ex gieffine di essere una strategia mediatica pensata da Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi per il consenso pubblico, la visibilità e un tornaconto economico, le due dirette interessate tornano a mostrarsi unite.

Con la sosta prenatalizia che la immortala mentre é in vacanza sulla neve, a Courmayeur, Oriana Marzoli trova anche l’occasione per tornare a fare parlare della riscoperta amicizia con Antonella Fiordelisi.

Il supporto di Antonella Fiordelisi, per Oriana Marzoli

Tra le Instagram stories più virali del momento nel web, la bionda italo-venezuelana si lascia ritrarre insieme alla schermitrice salernitana, Antonella Fiordelisi, e le due non solo sole. Per la quota ex Grande Fratello vip 7, la reunion vede protagonista anche l’altro ex inquilino nella Casa ai tempi della scorsa edizione del reality Grande fratello, Alberto De Pisis. L’influencer dagli occhi di ghiaccio copre il ruolo, così , di testimone del fatto che la pace tra le due ex gieffine sia del tutto veritiera, a dispetto del pregiudizio generale che regna sovrano in rete, che taccia Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi di un rapporto d’amicizia fake. “Sorridi sempre“, é il monito che Antonella Fiordelisi destina tra i post del momento della reunion, a Oriana Marzoli, avvalorando così la sua vicinanza alla Barbie “Bebé”.

