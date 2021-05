Oriella Dorella/ “In pochi giorni la mia vita è cambiata. Sola, con due figli…”

Oriella Dorella è stata una delle più grandi danzatrici italiane. La sua è stata una vita intensa sia professionalmente che privatamente. Grazie alla danza ha realizzato grandissimi sogni come quello di essere stata étoile nel corpo di ballo del Teatro alla Scala per poi diventare anche direttrice artistica del Balletto di Milano. Contemporaneamente alla carriera, Oriella Dorella è riuscita a costruirsi una famiglia anche se non è stato affatto facile. La Dorella è stata sposata per tanti anni con Eugenio Gallavotti, giornalista ed ex direttore di Elle. La coppia non aveva avuto figli decidendo così di ricorrere alla separazione. Quando il sogno di diventare mamma stava per realizzarsi, la Dorella si è ritrovata improvvisamente sola. Il matrimonio, infatti, è finito improvvisamente e Oriella Dorella si è ritrovata da sola e con due figli da crescere.

“Quella di ricorrere all’adozione non è stata una scelta mia, ma una scelta nostra – aveva raccontato la Dorella in un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele all’interno di Storie Italiane – Io e il mio ex marito abbiamo preso insieme la decisione ma nel giro di pochi giorni le cose sono cambiate“.

Con l’adozione, Oriella Dorella è così diventata mamma di due fratelli brasiliani che, prima d’incontrare lei, avevano sofferto tanto. “Ho fatto loro da mamma e da papà, tant’è che a volte mi sono sentita chiamare mapa avendo un doppio ruolo“, raccontava la Dorella. Oggi, mamma Oriella guarda con orgoglio a quei due ragazzi diventati adulti e a cui ha donato tutto il suo amore. “Sono grandi e determinati. Hanno studiato e hanno una grande voglia di lavorare. L’importante è che abbiano capito che io li ho amati molto. Sono sereni, hanno fatto delle scelte di vita e io mi appresto a vivere la mia sesta vita”. Oriella Dorella, oggi ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, racconterà nuovi dettagli della sua straordinaria carriera e della sua vita privata.

