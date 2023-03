Orietta Berti al GF Vip anche il prossimo anno?/ “Un pensierino ce lo faccio”

GF Vip, quale futuro per le opinioniste? Orietta Berti si sbilancia

Il Grande Fratello Vip 2022 sta per volgere al termine. La puntata di questa sera è infatti l’attesa semifinale, il penultimo tassello di un lungo percorso iniziato lo scorso settembre e che si chiuderà lunedì prossimo, il 3 aprile, con la finalissima di questa edizione. Intanto, però, si inizia già a pensare alla prossima edizione. Alla conduzione sembra essere confermato, ancora una volta, Alfonso Signorini. E per il ruolo di opinioniste? La posizione di Sonia Bruganelli resta incerta: già lo scorso anno decise di non rinnovare, salvo poi riprendersi la scena e riottenere la poltrona in questa edizione. Al momento, dunque, è in una condizione di stallo.

Orietta Berti ha invece sin da subito palesato l’intenzione di non rinnovare per un altro anno. Tuttavia, proprio nella puntata di questa sera, apre uno spiraglio di fiducia e di speranza che sorprende lo stesso Signorini. Tutto è nato da una domanda del conduttore, che le chiede se si stia divertendo: “Orietta, è meglio di Las Vegas anche stasera?“. La cantante conferma e risponde: “Guarda sì, è meglio. Mi spiace che tra poco è finito il mio divertimento, ma ne avrei da dire, ma la bocca deve restare chiusa, siamo vicini a Pasqua“.

Orietta Berti e il prossimo GF Vip: “Un pensierino ce lo faccio“

Tuttavia è nelle dichiarazioni successive che Orietta Berti dà qualche succosa informazione sul suo futuro. Dopo il Grande Fratello Vip 2022, infatti, potrebbe pensare di ritornare anche l’anno prossimo, sempre nella veste di opinionista. Alfonso Signorini le chiede conferma di questo: “Senti, peccato che è finita, ma so che per l’anno prossimo un pensierino ce lo stai facendo“. E la sua opinionista afferma di volerci seriamente pensare, ribadendo di essersi parecchio divertita in questa veste per lei inedita: “Sì un pensierino ce lo faccio. E tutti mi dicono: ‘Ma perché?’. E io: ‘Perché mi piace’“.

Orietta Berti sarà dunque opinionista anche nella prossima edizione? I primi segnali sembrano positivi, ma tutto può succedere nei prossimi mesi. Intanto la cantante si gode gli ultimi sprazzi di questa edizione, in vista della finalissima di settimana prossima.











