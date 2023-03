Orietta Berti asfalta Antonella al GF Vip: “Arrogante”/ “Guadagnati la pagnotta con l’educazione!”

Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip

Continuano a sopravvivere le fazioni che si sono create nella Casa del Grande Fratello Vip 7, alimentate dalle rivalità presenti tra le donne. L’argomento viene approfondito da Alfonso Signorini nel corso della diretta del 16 marzo, chiamando a raccolta in salotto solo le donne rimaste in gara. Da una parte Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, dall’altra Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Milena Micoli e Oriana Marzoli.

Dopo un battibecco tra le due fazioni di donne, arrivano commenti anche dallo studio. Se Sonia Bruganelli punge Giaele De Donà e Oriana, Orietta Berti rimane invece coerente col suo pensiero, lanciando un nuovo attacco a Nikita e Antonella. “Ho capito che andando al Grande Fratello le persone educate non sono apprezzate, perché dicono che sono come le statuette che stanno lì…” tuona l’opinionista. Poi continua: “Invece io difendo sempre l’educazione, il rispetto verso gli altri e vado contro la volgarità”. L’allusione contro Nikita e Antonella appare chiara quando Orietta fa i nomi delle donne che preferisce, escludendo di fatto solo loro due: “Salvo Milena, Micol, Giaele e Oriana.”

Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: sfuriata in diretta!

Ma è quando Orietta incontra Antonella in studio – arrivata per la proclamazione della seconda finalista – che perde le staffe, lanciandole una chiara e pesante accusa: “Io nella vita ho sempre ammirato le persone educate, che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente senza nessuno, ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri e mai mettermi in mostra. Non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l’arroganza, e sono qui alla soglia degli 80 anni e lavoro ancora tantissimo. Devi guadagnarti la pagnotta con l’educazione e il sorriso, non con l’arroganza!”

