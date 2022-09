Orietta Berti, cachet da capogiro per il GF Vip 2022/ Spunta la somma: “Ecco quanto guadagna a puntata”

Orietta Berti, quanto guadagna al Grande Fratello Vip 7? Cachet da capogiro

Orietta Berti è la grande novità di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, anche ieri durante la prima diretta del reality, ha ammesso di averla corteggiata tanto e voluta a tutti i costi e pare che per tale desiderio siano stati spesi anche molti soldi. D’altronde, alcuni giorni fa, è stata la stessa Orietta Berti a confessare di aver ceduto e accettato il ruolo di opinionista del reality per i soldi che le sono stati proposti. Sì, ma di che cifra stiamo parlando?

A svelarlo è stato Giuseppe Candela per Dagospia, annunciando una cifra bomba! “Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. – ha esordito il giornalista, spiegando che – Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata.”

Orietta Berti, ecco quanto percepisce a puntata e in totale al GF Vip

Una cifra questa che moltiplicata per il gran numero di prime serate previste per il Grande Fratello Vip 7 diventa esorbitante. Candela infatti fa i conti: “Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro.” E non è tutto perché “in ballo c’è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?” si chiede infine il giornalista. Sta di fatto che questa sarà per la Berto una stagione televisiva d’oro (in tutti i sensi!)

