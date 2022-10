Orietta Berti choc al GF VIP “Bruciata frizione macchina per l’ottava volta”/ “Non me la danno più”

Orietta Berti, il siparietto con Alfonso Signorini al Gf Vip

Le disavventure di Orietta Berti si prendono la scena al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha interpellato la sua opinionista per sapere le ultime notizie, venendo spiazzato dai vari problemi che la cantante ha dovuto affrontare, di cui comunque ha parlato con la sua proverbiale e spiazzante ironia.

Orietta Berti ha ricevuto una proposta hot da Tinto Brass?/ Replica secca del regista

“Me ne sono successe di tutti i colori. Prima di tutto, ho bruciato la frizione della macchina per l’ottava volta. Adesso non mi danno più la macchina!”, ha rivelato Orietta Berti, lasciando il conduttore del Gf Vip senza parole. Invece Sonia Bruganelli è scoppiata a ridere per la spontaneità con cui la collega ne stava parlando in studio. Ma non è finita qui.

Orietta Berti: "La morte di Tenco? Ho sofferto molto"/ "Tinto Brass mi voleva"

Orietta Berti, dall’auto rotta al cellulare perso…

“Non stacco mai il freno a mano, è un vizio che ho! Non c’è niente da fare. Sento che la macchina non va e pure l’odore, ma quando butto giù è troppo tardi, ormai la frizione è andata”, ha proseguito Orietta Berti al Grande Fratello Vip. In effetti, Alfonso Signorini le aveva chiesto come fosse possibile, rendendosi conto delle difficoltà della sua opinionista. Ma come dicevamo, non è l’unica disavventura.

“Poi ho perso il telefono per l’ennesima volta, poi l’ho ritrovato. Il capotreno me l’ha trovato e me l’ha fatto riavere, ma perché è un telefono vecchio. Era di suocera, è piccolino, non si vede niente, ma è comodo ed è un ricordo”, ha proseguito Orietta Berti nel racconto al Gf Vip.

Orietta Berti sbotta: "Non sono al GF Vip per interesse"/ "Per stare qui ho rinunciato a tre contratti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA