Orietta Berti/ “Con mio marito Osvaldo Paterlini una passione che dura tutta la vita”

È stata una delle star dell’ultimo Festival di Sanremo e, grazie anche alla sua ironia e la voglia di mettersi in gioco, tutti ora vogliono Orietta Berti nel proprio show. Nel corso degli ultimi mesi la cantante è stata ospite su tutte le reti, ha partecipato a molti game show – Top 10, Name That Tune – e proprio tra un gioco e l’altro non sono mancati aneddoti sull’uomo che dal 1967 è suo marito e che continua ad amare con tutto il cuore: Osvaldo Paterlini. “Il mio Osvaldo” è il modo in cui esordisce L’usignolo di Cavriago quando inizia a parlare di suo marito. D’altronde, Osvaldo è molto più di questo: è stato per anni il suo autista, ma anche manager, consigliere e produttore della cantante.

Orietta Berti/ "Mio marito Osvaldo stanco di ascoltarmi cantare", poi la dedica

Orietta Berti e Osvaldo, un amore che dura da oltre 40 anni

Anche l’ultimo successo di Orietta Berti, Quando ti sei innamorato, è dedicato a Osvaldo: “Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi”, ha ammesso infatti la cantante durante il periodo di Sanremo. In una vecchia intervista di Osvaldo, l’uomo raccontò di sua moglie che “ha perso il padre a 18 anni. In casa erano rimaste solo donne, e a lei mancava molto un punto di riferimento – così precisò che -. Anche la sua scelta di cantare non è dovuta al sacro fuoco: semplicemente, in questo modo, sapeva di compiacere il padre. Fosse stato per lei, avrebbe fatto la maestra, adora i bambini”.

