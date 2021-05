Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Ha perso 16 chili per il Covid ma ora..”

“Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili“, con queste parole Orietta Berti qualche giorno fa è tornata a parlare dell’amato marito e anche dell’incubo Coronavirus che hanno dovuto affrontare. Le cose per loro non si sono messe benissimo quando la pandemia è entrata in casa loro anche se, per fortuna, come lei stessa racconta, il figlio li ha accuditi senza ammalarsi. Oggi Orietta Berti tornerà ospite in tv a Top Dieci dopo il successo di Sanremo 2021 ma sempre con l’amaro in bocca visto che il suo amato Osvaldo Paterlini adesso non la segue più da tempo. In questi anni insieme lui non è stato solo il marito di Orietta Berti ma anche “l’autista, il manager e il produttore. Mi dava consigli sulle canzoni anche”. Proprio per questo adesso ne sente ancora di più la mancanza.

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti: “Ha perso 16 chili per il Covid”

La cantante lo ha sempre amato e il loro sodalizio è durato nel tempo tanto che proprio in quest’anno hanno festeggiato i loro 54 anni insieme: “Abbiamo due caratteri che non vanno d’accordo, lui è stato fondamentale nel mio lavoro, lui si è adattato a tutto. Lui sapeva benissimo che il lavoro è il lavoro, che lui doveva sostenermi”. Il sostegno è arrivato ed è stato importante anche se adesso, per via degli acciacchi del tempo che passa quell’occasione di fare tutto insieme ormai non si ripresenterà più. La stessa Orietta Berti ha spiegato che il marito Osvaldo Paterlini ha subito una serie di interventi per via di alcuni problemi agli occhi che adesso patiscono le luci degli studi televisivi e anche quelle dei palchi che spesso la ospitano. Anche questa sera lui dovrà accontentarsi di seguirla da lontano, siamo sicuri però che la loro unione sarà ugualmente forte e sentita.

