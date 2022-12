Orietta Berti critica Nikita al GF Vip: “Ci vuole buon senso nel parlare!”/ Soleil non ci sta: attacco a Luca

Luca Onestini contro Nikita Pelizon al GF Vip: intervengono Soleil e Orietta Berti

Si scatena lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Nikita, Sarah Altobello e Luca Onestini per alcune dichiarazioni spiacevoli fatte dalla Pelizon. È Luca a ripercorrerle durante la puntata, spiegando il suo punto di vista: “Lei ha detto ‘Io so delle cose di fuori’, quindi questo portare eventuali pettegolezzi per dare della poco di buono davanti a tutta Italia a una ragazza mi fa schifo. Ha lasciato capire che ci sono delle cose, ma quali sono?”

Soleil asfalta Luca Onestini: "Grande giocatore di reality"/ "Ha manipolato tutta la Casa contro Nikita"

Ad interrompere la discussione è stato Signorini che ha voluto chiedere un parere ai suoi opinionisti partendo da Soleil. L’ex gieffina non si scosta dalla sua convinzione che dietro tutto ci siano le strategie di Luca Onestini: “Credo ci sia stato un gran fraintendimento da parte di tutto, ma non capisco perché farne questo gran caso. A me sembra semplicemente una strategia di Luca che cerca di mettere tutti contro Nikita, l’ennesima! Però mi dispiace per Sarah che ci è cascata, perché lei è la prima che scherza su queste cose e sono certa che Nikita non avrebbe mai detto una cosa del genere.”

Oriana Marzoli e Luca Onestini stanno insieme?/ Nicole Murgia: "Lo dicono tutti..."

Orietta Berti critica Nikita Pelizon

Diametralmente opposto però il parere di Orietta Berti. “Ragazzi ci vuole anche un po’ di buon senso nel parlare, davanti alle telecamere non si può dire tutto! – ha tuonato l’opinionista, accusando in particolare Nikita – Che Luca sia pettegolo e vada a riportare è vero ma la prima a lanciare la pietra è stata Nikita, quindi se tu pensi queste cose Nikita pensale, ma non dirle davanti alla telecamera!”

LEGGI ANCHE:

George Ciupilan/ Tra l'ex ragazza Samara e la confessione a Luca Onestini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA