Orietta Berti, da The Voice al Grande Fratello Vip/ Da giudice a opinionista: tutti gli ultimi successi in TV

Orietta Berti, da The Voice Senior al Grande Fratello Vip 7

Orietta Berti continua ad essere una grande protagonista della TV italiana. La cantante, negli ultimi anni, ha partecipato a show che hanno scaturito grande successo, sedendo spesso sulla poltrona da giudice. È capitato qualche anno fa con il format di Rai 1, condotto da Amadeus, Ora o mai più, che ha riproposto alcuni cantanti scomparsi dallo schermo da anni. Successivamente abbiamo ritrovato Orietta nel ruolo di giudice a The Voice Senior, talent condotto da Antonella Clerici che l’ha vista affiancarsi a Loredana Bertè. Gigi D’Alessio e Clementino.

Dalla Rai però ora Orietta Berti è pronta a passare a Mediaset perché a settembre, stando alle ultime indiscrezioni, sarà sulla poltrona del Grande Fratello Vip, esordendo come opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini.

Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza televisiva. La cantante ha ricalcato il palco di Sanremo due anni fa, poi ha accompagnato gli italiani per tutta l’estate con ‘Mille’, cantata con Fedez e Achille Lauro e, recentemente, è stata una delle protagonista di “Quelle brave ragazze“, format di Sky in cui la Berti ha affrontato un simpaticissimo viaggio insieme alle amiche Sandra Milo e Mara Maionchi.

La nuova avventura di Orietta la porta a Mediaset dove, al fianco di Sonia Bruganelli, sperimenterà il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Come se la caverà la cantante in questa veste per lei abbastanza inusuale?

