Orietta Berti di nuovo nonna: “Nipotina in arrivo!”/ Otis ancora papà: il nome…

Orietta Berti diventa di nuovo nonna: l’annuncio da parte della cantante è giunto nel corso della puntata di “Verissimo” andata in onda nel pomeriggio di domenica 9 gennaio 2022. Nello studio televisivo di Silvia Toffanin, l’artista ha rivelato che è in arrivo una seconda nipotina: meglio di suo figlio Otis e di sua nuora, già genitori di Olivia (due anni e mezzo). Un altro fiocco rosa, dunque, in casa Paterlini-Berti, per la felicità di nonna Orietta: “Io non mi sono accorta di nulla in questi mesi, anche perché mia nuora la vedo poco, viene sempre vestita con il giubbotto e non si vedeva il pancino che cresceva. Sono molto contenta”.

ORIETTA BERTI DI NUOVO NONNA: “MIA NIPOTINA SI CHIAMERÀ…”

Dopo avere rivelato il sesso della nascitura nipotina, con annesso gioco di luci nello studio di “Verissimo”, con un’alternanza di blu e rosa che hanno visto prevalere, alla fine, quest’ultima tonalità cromatica, Orietta Berti, già nonna di Olivia, ha rivelato che proseguirà la tradizione dei nomi con la “O” nella sua famiglia: “Non so ancora quale nome le daranno i suoi genitori, ma sicuramente da parte di Otis si cercherà nuovamente di rispettare la nostra usanza della O. Quali possibilità ci sono? Olimpia no, abbiamo già un cane che si chiama così…”.

