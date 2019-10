ORIETTA BERTI/ Il ritorno dopo un’assenza misteriosa (Domenica in)

Orietta Berti è pronta per ritornare al fianco di Mara Venier, in qualità di ospite fissa della sua Domenica In. Dopo una strana assenza di due settimane, la cantante riprenderà il suo ruolo nella puntata di oggi, 27 ottobre 2019. Non si conosce ufficialmente il motivo della sua assenza, che ha provocato diversi dubbi nei telespettatori, che si sono chiesti il motivo di questo strano arrivederci. A inizio mese si è resa protagonista di due momenti più che divertenti, in concomitanza con il debutto del Juke-Box, uno dei giochi scelti dalla produzione, e il siparietto romantico con Rocco Papaleo e Alessandro Haber. La prima assenza forse era più che giustificata, sottolinea la cantante su Facebook, visto che Orietta ha scelto di partecipare al battesimo della nipote Olivia. “Ecco qui il bellissimo bottiglione magnum di vino personalizzato con cui abbiamo festeggiato il Santo Battesimo”, scrive la Berti sui social. Non sappiamo nulla invece in merito al secondo cartellino non timbrato.

ORIETTA BERTI, LE PAROLE DI IVA ZANICCHI

Quella dell’usignolo di Cavriago del resto non è stata l’unica assenza improvvisa di Domenica In: nel programma manca all’appello l’imitatrice Gabriella Germani, annunciata a sua volta come ospite fissa, e del gioco della Cassaforte di cui la conduttrice ha parlato in conferenza stampa e che per ora non ha vissuto ancora il suo debutto. Orietta Berti è un patrimonio per la musica italiana, anche se nel corso della sua carriera ha ricevuto alcuni stop parziali. In particolare in occasione di un concorso affrontato nei primi anni e che è riuscita a vincere a pari merito con un’altra grande artista. “Ho iniziato a cantare con Orietta Berti: abbiamo fatto un concorso insieme e lei dice che siamo arrivate prime tutte e due, ma io ho una coppa alta tre metri e lei una medaglia”, ha detto infatti Iva Zanicchi a Verissimo.

ORIETTA BERTI E LA GAG CON ALESSANDRO HABER

Cantante dalla voce incantevole, Orietta Berti ha collezionato un successo dietro l’altro anche sul piccolo schermo. Il pubblico italiano la ama e per questo la sua presenza a Che tempo che fa prima e Domenica In poi, è stata più che applaudita. Il suo merito? Riuscire ad andare fuori dai canoni e dal preconfezionato, mostrandosi persino sexy e scatenando un sacco di risate. L’ultima gag risale infatti adinizio mese, quando a Domenica In Orietta ha messo in scena un momento bollente con Alessandro Haber, Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo, fra i protagonisti di Maledetti amici miei. “Professore sia più morbido, non così rigido. Non si irrigidisca. Non mi stringa, respiri”, ha detto la cantante prima che Alessandro, nella recita, la facesse stendere sul tavolo per darle un bacio.



