Orietta Berti/ Il segreto del successo? “Mostrarsi solari quando si va in scena”

Orietta Berti sta vivendo un’eterna giovinezza

Da qualche anno a questa parte il nome di Orietta Berti è prepotentemente tornato sulle scene. Col suo animo solare, il suo talento indiscutibile e la sopraffina di capacità di riadattarsi con originalità al mercato, ha conquistato anche le nuove generazioni. Dal Festival di Sanremo alle partecipazioni televisive, con nuove hit che l’hanno vista protagonista, Orietta Berti si è presa una fetta importante di pubblico.

La cantante, che ha recentemente compiuto settantanove anni, dà la sensazione di non sentirli affatto e di vivere un’eterna giovinezza. “Non mi ha mai impensierito, dico sempre che se l’affronti con lo spirito giusto te ne rendi conto quando ti controllano il documento al check-in aeroporto. Mi sono sempre confrontata così con lo scorrere del tempo“, ha raccontato al Corriere della Sera.

Orietta Berti e il segreto del successo: “Mostrarsi sempre solari”

Allegra e gioiosa, con una voce importante, Orietta Berti non sa decodificare il segreto del suo successo ma di una cosa è certa: “Quando vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo“. Un atteggiamento che la cantante ha reso uno stile di vita. Anche se in qualche occasione è stato messo a dura prova, come quando alcuni mesi fa fu vittima della gag orchestrata dagli autori di Scherzi a Parte. In quella circostanza la magnifica Orietta Berti venne invitata da Mario Giordano a partecipare ad una puntata di Fuori Dal Coro, nel tragitto per raggiungere gli studi di Mediaset però dovette fare i conti con mille imprevisti.

