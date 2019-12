ORIETTA BERTI/ “Io e Ornella Vanoni abbiamo fatto pace” (L’anno che verrà)

Ci sarà anche Orietta Berti in piazza Mario Pagano a Potenza per “L’anno che verrà”, il programma della notte di San Silvestro di Rai Uno che vedrà sul palco tantissimi artisti molto amati dal pubblico italiano. Inevitabile che il clima di festa suggerito dall’arrivo del 2020 suggerisca alla cantante di esibirsi in quello che è senza dubbio il pezzo del suo repertorio più amato e conosciuto: “Fin che la barca va”. Altri brani molto amati della mitica Orietta sono “Io ti darò di più” e “Tu sei quello”. Il fatto che Orietta Berti sia spesso e volentieri protagonista di molte trasmissioni televisive in qualità di ospite e opinionista non deve infatti farci dimenticare di essere in presenza di una cantante che per le sue doti canore si è meritata non a caso il soprannome di “usignolo di Cavriago”, dal nome del suo paese d’origine.

ORIETTA BERTI E ORNELLA VANONI

Nel corso di una delle ultime apparizioni televisive a “Storie italiane”, Orietta Berti ha raccontato un curioso retroscena riguardante il suo rapporto con un’altra grandissima della canzone italiana come Ornella Vanoni. Correva l’anno 1966 e le due portavano al Festival di Sanremo la canzone “Io ti darò di più”. Orietta racconta:”Nel 1966 sul palco del Festival di Sanremo si rifiutò di farsi le foto con me, disse ‘no, io con lei no perché è troppo colorata’”. Tra le due, però, è finalmente tornato il sereno: “Ci abbiamo messo del tempo, ma con Ornella siamo diventate amiche. Ci siamo riviste a Ora o Mai Più dove facciamo i giudici e trovo che sia una donna meravigliosa, straordinaria. Ci telefoniamo spesso, ora siamo diventate grandi amiche. Se le porto i tortellini? No, le porto salami lunghi così”.

