Orietta Berti “Le mie feste di Natale senza il mio Otello”/ Il dolore della cantante

Orietta Berti ospite al Concerto per la Pace: altro anno da incorniciare per l’usignolo di Cavriago?

C’è anche Orietta Berti tra le protagoniste del Concerto per la Pace, lo straordinario evento solidale in onda questa sera su Canale 5. L’Usignolo di Cavriago, a 79 anni, sta vivendo una brillantissima fase della sua carriera, con una popolarità ed un successo che hanno toccato vette insperate. Questa sera, domenica 1 gennaio, la vedremo dunque all’opera sul palco del Concerto per la Pace, dove si esibirà con le sue canzoni più rappresentative di quest’ultimo periodo.

Recentemente, Orietta, ha ritrovato un appeal televisivo incredibile. E’ infatti protagonista a Mediaset, al Grande Fratello Vip, in veste di opinionista, ma anche in Rai a Che tempo che fa. Al di là delle tante soddisfazioni lavorative, l’ultimo periodo non è stato semplice per la mitica Orietta Berti, sconvolta nel suo privato per la perdita dell’amato cagnolino Otelllo. “Questo è stato il mio primo Natale senza di lui”, ha confidato la cantante in tv, senza nascondere quella malinconia tristezza dettata dai tanti momenti condivisi con l’amico a quattro zampe.

Durante le festività natalizie, quindi, Orietta Berti ha avuto modo di raccontarsi ai microfoni di Domenica In, nei salotti di Mara Venier su Raiuno.

La cantante ha toccato tanti temi nel corso dell’intervista spaziando tra presente, passato e futuro, ma anche soffermandosi appunto su queste festività malinconiche: “Per Natale non voglio chiedere di più perché ho tanto Mara, quindi tutto quello che viene per me sarà sia una sorpresa che una cosa mandata dal cielo; devo dire solo una cosa, questo è il primo Natale dopo nove anni e mezzo che mi manca il mio cane Otello, l’ho perso pochi giorni fa, tutti quelli che amano gli animali sanno che vuoto possono lasciare”, ha spiegato commossa Orietta Berti, tra gli applausi del pubblico.

