Orietta Berti “Micol e Tavassi? La mia coppia preferita”/ “Sono ai primi approcci…”

Orietta Berti elodie Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Orietta Berti, ai microfoni del GFVip Party, ha parlato delle coppie del Grande Fratello Vip 2022 elogiando soprattutto quella formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. La cantante non ha nascosto di avere una simpatia particolare per gli Incorvassi dovuta al modo con cui hanno affrontato il reality senza rinunciare al proprio rapporto. “Chi ho apprezzato come coppia? La mia coppia preferita è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non mi piacciono le cose esagerate”, ha detto la Berti.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Non ha mai creduto, invece, alla storia tra Marco Bellavia e Pamela Prati: “Ma dai, ma quella coppia era finta, si vedeva lontano un miglio che era tutto finto. Si vedeva bene che era tutta una falsità.

Orietta Berti tifa per gli Incorvassi

In vista della finale del Grande Fratello Vip 2022 in programma lunedì 3 aprile, Orietta Berti ammette che non si aspettava affatto di vedere tra i finalisti anche Micol aggiungendo, però, di essere “contentissima perché veramente il buon gusto, la semplicità, la verità, hanno vinto contro la prepotenza, la maleducazione e l’arroganza”.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Senza, poi, fare un riferimento esplicito agli altri concorrenti, la Berti lancia una frecciatina: “Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”.

LEGGI ANCHE:

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA