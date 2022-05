Orietta Berti: “Mio marito Osvaldo Paterlini sta benino”/ “Acciacchi dopo Covid, ma…”

L’intervista a Orietta Berti è stata una di quelle riproposte nella puntate del programma “Verissimo Story” andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio 2022, su Canale 5. Nel suo dialogo con Silvia Toffanin, la cantante ha ricordato che una volta “ho bruciato la frizione: sono partita con il freno a mano inserito. Un’altra volta mi ha preso fuoco la macchina…”. Come idolo musicale per Orietta Berti c’è Mina, la quale “è sempre stata il mio esempio e l’ho sempre amata. Per me ha una voce particolare e un’estensione vocale fuori dal normale”.

ORIETTA BERTI: “OTIS MI SEGUE, È LA MIA OMBRA”

Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, si è ripreso fortunatamente dopo il Covid: “Sta benino, ha recuperato anche un po’ di chili, adesso è tornato al suo peso. Ci dobbiamo accontentare. Un po’ l’età, un po’ gli acciacchi, un po’ la malattia che non se ne vuole andare…”. E i figli? “Omar mi vuole bene, anche se è un po’ più selvatico. Otis invece mi segue, è la mia ombra, fa tutto lui: se ho successo in questi ultimi tempi lo devo a lui”. Orietta Berti è nonna di due nipotine (“Quando hai i nipotini, dai loro più attenzione che ai figli”): Olivia e Ottavia.

