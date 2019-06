ORIETTA BERTI/ Mio marito Osvaldo? Per starmi vicino ha fatto rinunce importanti

Questo sabato andrà in onda la replica di Ciao Darwin 7 sulle reti Mediaset. Nella prima puntata – quella in questione – si sfidavano a suon di prove assurde i normali, capitanati da Orietta Berti, contro i diversi, guidati da Rebecca De Pasquale. La mitica cantante di ‘Finché la barca va’ non ha mai smesso di far parlare di sé, grazie a una costante e capillare presenza all’interno della televisione. La sua carriera musicale continua parallelamente in molte piazze d’Italia, dove l’Oriettona nazionale è sempre richiesta dal pubblico, che nel corso degli anni le è sempre rimasto molto affezionato. Ancora oggi la cantante fa di tutto per mantenere molto attiva l’attenzione su di sé, avendo a sua disposizione un account Instagram che continua giorno dopo giorno ad attrarre followers di ogni tipo. In un mondo che oramai si protende sempre più in avanti verso il futuro e verso nuove frontiere, è interessante vedere come ci sia qualcuno che, al contrario, getti ancora un’occhiata al passato, con le sue canzoni e i suoi ritmi particolari. Non c’è alcun dubbio: Orietta Berti ha decisamente infranto ogni regola.

ORIETTA BERTI: IL RAPPORTO CON IL MARITO OSVALDO

Chi conosce un minimo Orietta Berti sa benissimo che la cantante è felicemente sposata da molti anni con Osvaldo. Non è un caso, quindi, che Paolo Bonolis l’abbia scelta nella prima puntata di Ciao Darwin 7 (2016) come caposquadra dei Normali. Una vita normale la sua, senza mai eccessi né colpi di testa. Come ha dichiarato più volte, il suo amore con Osvaldo è sempre molto solido: “Io e mio marito siamo persone molto diverse. Lui è un tipo molto introverso, taciturno e un po’ testone. Io, invece, sono un donna estremamente estroversa e comunicativa. Nonostante tutto, comunque, ci amiamo molto.” Poi aggiunge: “Da giovane era molto bello. Nel corso degli anni è sempre stato buono, gentile e paziente con me, non mi ha mai delusa. Anzi, per starmi vicino ha anche fatto rinunce importanti, soprattutto nella carriera e nel lavoro.” Sacrifici, questi, che senza ombra di dubbio non avranno fatto altro che fortificare un rapporto che dura ormai da ben cinquantadue anni e che li ha fatti inserire, di diritto, nella categoria normali.

CAPPELLINI IN ARRIVO PER I CINQUANTANNI DI CARRIERA DI ORIETTA BERTI

L’account Instagram di Orietta Berti è, come dicevamo in precedenza, attivissimo. E’ di qualche ora fa il post della Oriettona nazionale che mette in bella vista una serie di cappellini bianchi che celebrano i suoi cinquant’anni di musica. Un traguardo importante quello raggiunto dalla cantante che ci ha tenuto a celebrarlo anche con questa piccola cosa. Ecco il suo commento su Instagram: “Carissimi, per iniziare bene il mio tour di concerti il caro amico Carlo Di Maria dal Texas mi ha inviato questi cappellini per celebrare i miei 50 anni di musica!” Il volto è quello soddisfatto di chi ha vissuto una vita allo stesso tempo normale (tanto per restare in tema con Ciao Darwin 7) e straordinaria, di chi ha accompagnato, nel bene e nel male, gli ultimi cinquant’anni di vita degli italiani. I commenti dei suoi followers sono ovviamente pro Orietta: si va dal classico Grande Orietta a chi, invece, vuole a tutti costi informarsi sul suo tour estivo. Un utente infatti le ha scritto: “Bellissimo Orietta,davvero in bel pensiero!!In bocca al lupo per il tou. Per sapere le date e i luoghi? Mi piacerebbe tanto venire ad ascoltarti!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA