Orietta Berti “Non ho amato solo Osvaldo Paterlini”/ “Mi innamorai del vicino di casa quando..”

Orietta Berti protagonista a Sanremo 2021 tra polizia all’inseguimento e scale da scendere

L’avventura di Orietta Berti non è ancora ufficialmente iniziata sul palco dell’Ariston ma possiamo dire che è già lei la protagonista assoluta di questo Festival di Sanremo 2021. Non solo Fiorello ieri l’ha nominata raccontando della sua disavventura con la polizia per via della violazione del coprifuoco per ritirare alcuni vestiti per la kermesse ed è finita sui giornali anche per la famosa scala che ha paura di scendere e, quindi, non la vedrà protagonista questa sera. Prima di salire sul palco dell’Ariston, però, la famosa artista italiana ha avuto modo di raccontarsi un po’ ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, spiegando sia la questione della Polizia (che le ha chiesto scusa dopo aver capito che non stava mentendo ma che li ha assolto ‘perché fanno il loro dovere’) ma rivelando anche qualcosa che riguarda il suo passato.

Orietta Berti “Non ho amato solo Osvaldo”, le rivelazioni sul suo primo amore

Tutti noi siamo abituati a pensare ad Orietta Berti sempre al fianco del famoso marito Osvaldo, con il quale che condiviso la vita artistica e privata, ma, a quanto pare, nella sua vita c’è stato anche un altro amore, un amore di gioventù che, sicuramente, il marito ha già assimilato. Proprio parlando del suo brano dal titolo Quando mi sono innamorata, in gara in questa edizione del Festival, Orietta Berti ha raccontato: “Io la prima volta mi sono innamorata da ragazzina del vicino di casa, compagno di giochi. Questa canzone sembra un po’ una autobiografia tra me e mio marito… Io parlo dell’emozione di un incontro che diventa passione, poi negli anni amore, e che poi dura tutta la vita. E’ una fortuna avere un amore che dura tutta la vita”. Riguardo alla famosa questione delle scale ha poi rivelato di aver chiesto di non scenderle: “La paura più grande? La scala! Ho paura solo a vederla quella scala lì. Ho chiesto almeno la prima sera di non farmela scendere.. Metti il caso che scivoli e fai tutti i gradini rotolando? Entri ed esci rotolando”.



