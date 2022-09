Orietta Berti, “Pamela Prati al GF Vip cerca compagnia”/ Il duro commento…

Orietta Berti stronca Pamela Prati: “Forse cerca compagnia…”

Orietta Berti è stata ospite del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin insieme a Sonia Bruganelli. In vista della sua partecipazione al Grande Fratello Vip come opinionista, Orietta Berti ha commentato la presenza di Pamela Prati. Pamela aveva già partecipato al Grande Fratello Vip ma negli anni la storia controversa con Mark Caltagirone l’aveva fatta precipitare in un ciclone mediatico. Pamela ha deciso di tornare in gioco in un reality. Orietta Berti è convinta che la donna sia alla ricerca di una compagnia nella casa: “Penso sia venuta al Grande Fratello in cerca di compagnia, perché è sola”.

Orietta Berti "GF VIP 7? Mi hanno riempita di soldi"/ Svelato perchè fa l'opinionista

Orietta Berti ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip spiegando che all’offerta non poteva rinunciare. Questo ha provocato il malcontento di Fabio Fazio come ha spiegato la cantante: “Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se n’è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il mio cofanetto”. Orietta Berti è stata sempre una fan del reality. La cantante ha rivelato di averlo guardato anche di notte: “Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte”, ha confidato. Tra Mediaset e Orietta Berti c’è però un altro accordo. Dopo il Grande Fratello Vip, per Orietta è pronto uno show per festeggiare la sua carriera come fece lo scorso anno Iva Zanicchi: “Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip , anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri”, ha spiegato.

Orietta Berti/ Alex Belli, scuse dopo l'attacco: "Sono un provocatore: la stimo e..."

Orietta Berti e il primo incontro con Osvaldo Paterlini: “L’ho conquistato…”

Orietta Berti è sposata con Osvaldo Paterlini nel 1967. Dalla loro relazioni sono nati due figli, Omar e Otis. Orietta è diventata nonna di Olivia, figlia di Ortis. A raccontare come è nata la relazione tra la Berti e suo marito è stata la stessa artista: “L’ho conquistato semplicemente preparandogli un ottimo caffè al cioccolato”. Orietta ed Osvaldo si conoscono ad una fiera d’artigianato negli anni Sessanta: tra i due è subito un colpo di fulmine. Da lì a poco il primo appuntamento nel quale la cantante invitava il futuro marito per tin caffè. La settimana successiva una nuovo incontro a casa della Berti al quale Osvaldo all’epoca pilota di rally, si presenta con una forma di formaggio conquistando tutti, inclusi i nonni dell’interprete emiliana.

Malattia Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ "Ho un glaucoma, non ci vedo..."

Sulla storia con il marito, Orietta Berti aveva rivelato durante la trasmissione Quelle Brave Ragazze con Sandra Milo: “Stavo bene così, non volevo preoccupazioni e sotterfugi: avere un amante è una bella gatta da pelare. Avevo la fortuna di girare sempre con mio marito ed ero serena perché avevo mia suocera e mia mamma a casa che mi aiutavano con i bambini, avere una famiglia è un sacrificio, ma ti rende sempre felice e sorridente”. Si sa poco altro sulla vita privata di Orietta Berti, essendo un’artista di “vecchia generazione”. Si sa comunque che vive ancora in Emilia Romagna, a Montecchio, in una splendida casa.











