Orietta Berti pazza di Amaurys Perez: “È il più bello del GF Vip”/ Bruganelli svela: “È innamorata!”

Orietta Berti pazza di Amaurys Perez: “È il più bello del Grande Fratello Vip”

Orietta Berti svela la sua personale classifica dei ‘più belli’ del Grande Fratello Vip 2022. La cantante, opinionista del reality, ha un preferito assoluto: Amaurys Perez. Più volte la Berti ha espresso la sua preferenza per Perez, confermata anche nell’ultima diretta di fronte alla domanda curiosa di Alfonso Signorini.

Orietta Berti sbotta con Pamela Prati/ "Non sono una diva!", scintille al GF VIP

Dopo aver chiacchierato dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip e aver stuzzicato Edoardo Tavassi rispetto alla sua ricerca della donna della vita, o meglio, ‘la futura madre dei miei figli’, Signorini ha chiesto alle due opinioniste di spezzare una lancia per lui. Se Sonia Bruganelli gli ha consigliato di non buttarsi su tutte ma di sceglierne una da corteggiare, Orietta ha ammesso che per lei i più belli di questa edizione non sono i ragazzi ultimi entrati nella Casa.

Orietta Berti "del Grande Fratello Vip non sopporto parolacce"/ "Presenterei Sanremo"

“Orietta Berti è innamorata di Amaurys Perez”: parla Sonia Bruganelli

“Mi dispiace ma per me il più bello del Grande Fratello Vip non è in Casa ma è qui in studio ed è Amaurys Perez”, ha dichiarato in diretta Orietta Berti. Sonia ha allora preso parola, sottolineando che non è la prima volta che la cantante si espone così per Amaurys: “È innamorata di lui!”, ha allora ammesso. Infine si è tornati su Edoardo Tavassi, che ha poi ricevuto l’apprezzamento della cantante: “Dopo Perez è il più bello!” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Lite tra Pamela Prati e Orietta Berti al GF Vip/ "L'ironia non sai dov'è di casa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA