Orietta Berti/ “Rimpianto? Non essere stata vicino a mia madre quando stava male” (Domenica In)

Pubblicità

Orietta Berti e la cucina, un’unione che il giorno della Liberazione d’Italia assume un significato ancora più profondo. “Una festa molto cara, mi ricordo che l’abbiamo sempre festeggiata in famiglia. Fin da piccola“, ha detto in un video sui social, “A Cavriago, il comune distribuiva una bandierina tricolore a tutti i bambini e si festeggiava in piazza o sul sagrato. E poi la mia mamma faceva le tagliatelle di tre colori, per festeggiare la bandiera italiana e il giorno della Liberazione”. Clicca qui per guardare il video di Orietta Berti. Il noto Usignolo intanto è instancabile e di certo la quarantena non ha messo a freno il desiderio di far sentire la sua voce. Oggi, 26 aprile 2020, Orietta Berti sarà infatti uno degli ospiti che vedremo in collegamento a Domenica In. Domani invece, come ha anticipato già sul profilo Facebook, sarà protagonista di un incontro virtuale con Quarantine Stories di Vanity Fair, per un dialogo a tu per tu con Federico Rocca. Da quanto apprendiamo di contenuti online, la Berti è un vulcano pieno di idee anche in questo periodo. Ha prestato la voce per lo spot delle Merendine Blu, “Cucino, sperimento delle ricette nuove, curo i miei animali, pulisco la casa e poi leggo la bozza del mio libro che uscirà tra qualche mese”. A tutto ciò si aggiunge anche il cofanetto per festeggiare i 55 anni di carriera.

Pubblicità

Orietta Berti, un solo rimpianto per la sua vita professionale

Orietta Berti ha un solo rimpianto che riguarda la sua vita personale. Al di là della fortunata carriera che ha costruito in oltre cinque decenni, l’Usignolo di Cavriago ha un peso nel cuore che l’accompagnerà sempre. “Non essere stata vicino a mia madre quando stava male”, ha detto qualche mese fa a Da noi… a ruota libera, “ero fissa a Domenica In, il nostro lavoro è fatto così e quando c’è un contratto lo devi rispettare. […] Avrei dovuto dire ‘devo stare vicino alla mia mamma’, ma te ne accorgi quando vengono a mancare”. Orietta però ha anche un altro segreto, che fa sorridere tanti tranne che il marito. “Faccio collezione di tutto, arrivo fino a 90 capi e dopo smetto”, ha rivelato la cantante. E quando dice di tutto, intende per davvero. Acque santiere, camice da notte, abiti. Anche se sono solo le prime a turbare in qualche modo il consorte. “Le tengo nella stanza blu”, ha aggiunto, “da quando c’è stato il terremoto però mio marito non ci dorme più, dice ‘Se ci cade addosso una di quelle…'”. Una rivelazione fatta tra l’altro a ridosso della sua partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, dove ha rivestito i panni dell’Unicorno. Non è stato semplice per l’artista indossare la maschera, soprattutto perchè soffre di claustrofobia. “Ho dovuto fare delle visite, servivano per capire se fossi idonea ad indossare la maschera dell’Unicorno”, ha spiegato a Spy, “era così pesante che si faceva fatica a respirare al suo interno. Chi soffre di claustrofobia non può partecipare a Il cantante mascherato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA