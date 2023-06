Orietta Berti: “Rovazzi? Più bravo come attore che cantante”/ Lui: “Tra i due è più giovane lei”

Orietta Berti e Fabio Rovazzi raccontano la loro amicizia

Orietta Berti e Fabio Rovazzi, dopo aver lanciato il brano “La discoteca italiana” raccontano la loro amicizia nel salotto di Oggi è un altro giorno. Nella puntata del 20 giugno, ai microfoni di Serena Bortone, i due artisti raccontano di aver trovato immediatamente un’intesa professionale durante i collegamenti dalla nave per il Festival di Sanremo 2022. “In tv si sono visti collegamenti per una settimana, ma in realtà, sulla nave vuota perché era nuova, noi siamo rimasti un mese“, spiega Rovazzi. Durante quei giorni, tra i due è nata una stima e un affetto reciproco che, un anno dopo, li ha portati a collaborare insieme.

SFOOTING/ Al Bano e Orietta Berti, 80 anni su una barca che va ma resta qua qua

“Ha mantenuto la promessa che mi aveva fatto. Devo dire che le nuove generazioni mantengono sempre le promesse”, aggiunge Orietta Berti che, poi, sulle qualità artistiche di Rovazzi, dice – “E’ più bravo come attore che come cantante. Ha certe espressioni nei film”, dice ancora.

Fabio Rovazzi e l’ammirazione per Rovazzi

Tra Fabio Rovazzi e Orietta Berti ci sono ben 51 anni di differenza, ma ciò non ha impedito ai due di creare uno splendido rapporto d’amicizia. “Chi è il più anziano tra i due?”, chiede Serena Bortone. “Lei. Ieri sera eravamo a cena e all’una di notte mi ha chiesto cosa avremmo fatto. Io ho detto andiamo a dormire, ma lei non era d’accordo”, racconta Rovazzi. “Ma io vivo di notte”, aggiunge Orietta. “E cosa fai di notte?“, chiede la conduttrice. “Telefono ai miei amici di Los Angeles, faccio il ragù che poi regalo ai miei amici, ascolto le canzoni con le cuffiette perché non voglio disturbare nessuno”, dice la cantante.

Orietta Berti svela perché non sale sui carri ai Gay Pride/ "Ho paura perché"...

La Bortone, poi, chiede a Rovazzi cosa vorrebbe avere di Orietta: “La vitalità”, dice Fabio che poi parla del suo prossimo compleanno. A gennaio spegnerà 30 candeline: “Non me lo ricordare. Dai 30 anni in su la gente si aspetta da te il matrimonio e i figli“, dice Fabio. “Ma sei fidanzato?”, chiede la Bortone ricevendo una risposta affermativa.

LEGGI ANCHE:

Otis e Omar Paterlini, figli Orietta Berti/ La "sorpresa" per gli 80 anni della madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA