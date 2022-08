Orietta Berti, scintille con Ciacci prima del GF Vip: “Perse i miei abiti di Sanremo”/ Ecco però cosa accadde

Orietta Berti attacca Giovanni Ciacci prima del GF Vip: colpa di alcuni vestiti per Sanremo scomparsi

Il Grande Fratello Vip non ha ancora aperto la sua porta rossa eppure già è nato il primo intoppo tra due protagonisti di questa edizione. Parliamo del primo ed unico concorrente finora ufficiale Giovanni Ciacci e la nuova opinionista Orietta Berti. Tra i due infatti ci sarebbe una questione spinosa da risolvere, risalente però a molti anni fa. È Pipo Tv a raccontare i retroscena di un fatto risalente al 1999, anno in cui la Berti partecipò a Sanremo.

In quell’occasione la cantante dovette però far fronte ad un grosso imprevisto: la scomparsa dei suoi abiti di scena. “I vestiti viaggiavano in treno sulla tratta Roma/Nizza. A consegnarli alla cantante avrebbe dovuto pensarci proprio Ciacci. Ma quei vestiti non arrivarono mai a destinazione.” ricorda la fonte. “Ho un conto da saldare con Ciacci” ha allora dichiarato la Berti a poche settimane dall’inizio del GF Vip, spiegando in un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “Lo conosco bene Giovanni Ciacci, purtroppo. Non ho un bel ricordo. Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi ha creato un danno!”.

"Giovanni Cicci vittima di un furto": cosa accadde ai vestiti di Orietta Berti per il Festival

Ma come avrà fatto Giovanni Ciacci a perdere i vestiti della Berti? È ancora Pipol TV a svelare che in quell’occasione il costumista RAI fu vittima di un furto avvenuto nella notte sul treno mentre si recava a Sanremo. “In quel viaggio sfortunato e maledetto, – si legge – oltre agli abiti di Orietta, furono sottratti anche quelli di Anna Marchesini, allora anche lei ospite al Festival di Sanremo. Ciacci e Don Lurio, vittime di un furto e addormentati con uno spray, poi derubati. Questa è la verità.” Una questione delicata che sarà sicuramente affrontata dai diretti interessati all’inizio della nuova avventura al Grande Fratello Vip.

