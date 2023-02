Orietta Berti su Pamela Prati “sembra una suora”/ “Con quell’acconciatura lì…”

GF Vip, Orietta Berti su Pamela Prati: “Sembra una suora“

Lo studio del Grande Fratello Vip 2022 è un mondo a parte rispetto a quello che succede nella Casa di Cinecittà e, spesso, vengono a crearsi interessanti dinamiche. È quello che è capitato questa sera, con Orietta Berti che non si è risparmiata nel commentare il look di Pamela Prati, ormai presenza fissa nella sua postazione tra gli eliminati dal gioco. Dopo uno stop pubblicitario, Alfonso Signorini esclama: “Tra una pubblicità e l’altra faccio un po’ di chiacchiere con le mie donne. Orietta mi ha guardato e mi fa: ‘Ma l’hai vista Pamela?’. Perché, cos’ha Pamela?“.

A quel punto Orietta Berti spiega, riferendosi al look della showgirl: “Da qua, quando sono entrata, sembrava una suora con quell’acconciatura lì. Sembra abbia un velo“. Il suo commento ha inevitabilmente suscitato le risate in studio, compreso lo stupore di Alfonso Signorini e della stessa Prati. A quel punto interviene Sonia Bruganelli, che ironizza: “Pamela, falle vedere le gambe, guarda che suora“. A quel punto l’ex inquilina di Cinecittà si alza in piedi, sfoggiando il suo look: “Scusami, guarda“.

Grande Fratello Vip 2022: Orietta Berti e l’ironia di Sonia Bruganelli

Un siparietto divertente che ha stemperato le tensioni in questa puntata del Grande Fratello Vip 2022, dominata da litigi ed accesi confronti. Orietta Berti tenta però di spiegarsi, specificando come il suo commento sia indirizzato non al look, ma all’acconciatura di Pamela Prati: “No, dicevo l’acconciatura. Voi non siete ironici. Da qua sembra una suora, l’acconciatura dico, non guardo le gambe. A parte che conosco tante suore che hanno dei fisici“.

Interviene anche Sonia Bruganelli, che svela un piccante retroscena inerente al marito Paolo Bonolis: “Il sogno erotico di Paolo è una suora. Io non mi vesto mai da suora“. Alfonso Signorini chiosa il siparietto hot con un divertente commento: “Io dopo la mezzanotte divento un po’ rintronato, ma voi fate scatenare l’ormone eh?“.

