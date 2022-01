Origi all’Atalanta?/ Calciomercato: proposto all’Inter, può lasciare il Liverpool

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI ORIGI ALL’ATALANTA

Il calciomercato può essere imprevedibile ed in queste ore le indiscrezioni più recenti riportano del possibile approdo di Divock Origi all’Atalanta entro la chiusura della finestra invernale. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport UK infatti, il ventiseienne belga sarebbe stato individuato dai nerazzurri come il sostituto ideale per rimpiazzare Duvan Zapata nel caso in cui dovesse concretizzarsi il suo trasferimento al Newcastle.

I bianconeri infatti, forti della disponibilità economica della nuova proprietà araba, hanno già provato l’assalto al centravanti colombiano ricevendo però una risposta negativa da parte della Dea, convinta a puntare ancora su di lui oltre a non volersene privare per meno di 45 milioni di euro, motivo per cui era saltato pure il suo passaggio all’Inter la scorsa estate. Proprio ai milanesi sarebbe stato offerto lo stesso Origi ma Marotta e Inzaghi hanno preferito puntare subito su Caicedo.

CALCIOMERCATO NEWS: ORIGI ALL’ATALANTA, LA SITUAZIONE

Le chances di vedere Divock Origi all’Atalanta in questa fase finale della sessioen di calciomercato sono quindi strettamente legate alla permanenza di Zapata. I bergamaschi non disdegnano affatto l’attaccante del Liverpool, in scadenza a giugno di quest’anno e cioè al termine dell’annata calcistica in corso, ma non rientra nei loro piani per l’immediato futuro. In questa stagione Origi ha sin qui collezionato 10 presenze complessive divise in 393 minuti giocati, impreziositi in ogni caso da ben 5 reti e due assist vincenti forniti ai suoi compagni.

