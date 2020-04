Orlando Bloom è Legolas de Il signore degli anelli/ “Non sarò nella serie”

Pubblicità

Orlando Bloom presta il volto al personaggio di Legolas nella trilogia cinematografica “Il signore degli Anelli“. Si comincia da lunedì 27 aprile 2020 con il primo capitolo “Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello” in onda in prima serata su Canale 5 con l’attore sex symbol nei panni di Legolas, un personaggio di Arda, l’universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. In occasione del press tour del Television Critics Association, Bloom ha smentito categoricamente di partecipare alla serie tv dedicata al mondo fantasy di Tolkien precisando: “sapete, è una cosa divertente, perché ricordo che mentre giravo la trilogia, circa vent’anni fa, Peter Jackson disse che sarebbe stato divertente pensare al fatto che qualcuno avrebbe girato un remake de il Signore degli Anelli. Io gli risposi che non sarebbe mai accaduto”. Non solo, l’attore ha sottolineato che non ci sarà nella serie ambienta nella Seconda Era, ossia prima de La compagnia dell’Anello : “penso di aver fatto tutto quello che potevo. Mi piace l’idea di pensarmi come una persona senza età, ma non credo di poter andare bene per quella parte. Non so dove potrei inserirmi in quel mondo, davvero. Se dite come Legolas, probabilmente hanno un ragazzo di 19 anni che è pronto a iniziare”.

Orlando Bloom, figlio con Katy Perry: “sarà una femmina”

Non solo Legolas nella carriera di Orlando Bloom, attore di fama mondiale che si è fatto apprezzare dal grande pubblico anche per un’altra saga di successo “I Pirati dei Caraibi”. Recentemente l’attore ha debuttato anche nella serie fantasy “Carnival Row” con Cara Delevingne e trasmessa su Prime Amazon Video. Una passione vera e propria quella dell’attore per il mondo fantasy come ha raccontato a D di Repubblica: “a parte i costumi che in pratica ti rubano la scena, chi non apprezza il fatto di evadere dalla realtà per andare in un posto fantastico? Parlando seriamente, il fantasy può essere un grande strumento per commentare i tempi in cui viviamo”. Oltre alla carriera di attore, Orlando è pronto a diventare anche papà per la seconda volta; dopo il primo figlio nato dalla relazione con la supermodella Miranda Kerr, l’attore è in dolce attesa con la futura moglie Katy Perry. ” È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Avrei voluto dirvi tutto ma cercavo il modo migliore. E l’ho trovato attraverso la musica. Io e Orlando siamo eccitati e felici” ha detto la cantante di “ROAR”. Procede a gonfie vele la relazione tra i due, anche se nelle ultime settimane c’è chi parla di una possibile crisi tra i due.

Orlando Bloom e Katy Perry: crisi in arrivo?

Dopo l’annuncio di Katy Perry che ha annunciato la nascita del primo figlio da Orlando Bloom, la stampa internazionale ha puntato i riflettori ancora una volta sulla coppia. C’è chi parla di possibile aria di crisi tra i due che prossimamente dovrebbero anche convolare a nozze. L’indiscrezione è arrivata alla stampa: “la relazione è cambiata da quando è rimasta incinta. Orlando e lei stanno avendo degli alti e bassi in questo momento. Katy ha a che fare con i nervi per la prima gravidanza, e Orlando si sta stressando per l’arrivo di un bambino nelle loro vite in questo momento”. Sarà davvero così?



