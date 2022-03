Orlando Puoti/ “Mai fatto s*sso: Vera mi piace, ma…” (La Pupa e il Secchione Show)

Nel corso della prima puntata de “La Pupa e il Secchione Show” è stato presentato un secchione già noto al pubblico, Orlando Puoti. Dopo aver visto la clip di presentazione, il giovane ha fatto il suo ingresso in studio e i giurati, con particolare riferimento a Federico Lauri Fashion Style, hanno chiesto al ragazzo quale sia il suo segno zodiacale e Orlando ha affermato di essere del segno della Vergine. Non solo: il ragazzo ha rivelato di non aver mai avuto un rapporto sessuale, aggiungendo che vorrebbe incontrare una ragazza simile a sua mamma, dolce e affettuosa, con cui condividere la vita.

Barbara D’Urso ha quindi chiesto a Orlando Puoti se Vera Miales e Soleil Sorge potrebbero essere il suo genere di donna e Orlando ha confermato di apprezzare molto entrambe, anche se ha fatto un passo indietro rispetto a Vera, in quanto già impegnata in una relazione con il giornalista Amedeo Goria.

ORLANDO PUOTI, SECCHIONE DI LAURA COMASCHI: LA GIURIA LO ADORA PER LA SUA SIMPATIA”

Successivamente, il secchione Orlando Puoti, dietro precisa richiesta della conduttrice, ha improvvisato un ballo sulle note di un successo di molte estati fa, “Mueve la colita”. L’esibizione è un successo: i giurati e il pubblico si sono alzati in piedi e hanno ballato insieme a Orlando. Soleil e Federico, successivamente, hanno dichiarato di adorare il secchione per la sua simpatia e anche Antonella Elia, in collegamento da casa, ha confermato di apprezzare il ragazzo, che sostiene di essere un autodidatta nel ballo.

Quindi, dopo essersi presentato, Orlando Puoti è rimasto in attesa della sua pupa ed è andato a sedersi. Poco dopo, Barbara D’Urso ha fatto entrare la pupa Laura Comaschi e, dopo aver domandato al giovane di raggiungerla al centro dello studio, il secchione ha fatto alcune domande alla ragazza. Dopo il benestare anche della giuria e un ballo scatenato tra i due, la nuova coppia è stata ufficialmente formata. Prima di andare a sedersi, i due hanno ballato su una musica dance, coinvolgendo tutti, inclusi Soleil e Federico.











