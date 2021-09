Ornella Muti, in forma a 66 anni / “Il segreto? Dieta detox e yoga”

Ornella Muti, 66 anni, è apparsa in splendida forma sui social: l’attrice si è mostrata con un bikini nero, rivelando un fisico scolpito e giovanile. La Muti ha poi rivelato ai suoi follower il segreto della sua “eterna giovinezza”: “È tutto merito della mia dieta detox”. L’attrice mangia ogni giorno molta frutta e verdura per disintossicare il corpo da scorie e tossine e fare il pieno di vitamine e sali minerali. Inoltre Ornella Muti usa pochissimo i condimenti, a partire da sale e dall’olio, preferendo le spezie come la curcuma, dagli effetti effetti antinfiammatori. La dieta prevede anche dei piccoli “sgarri”, che però vengono compensati con un’alimentazione molto sana. Ridotto consumo dei carboidrati e degli zuccheri. Il regime alimentare è abbinato a una costante attività fisica: l’attrice è appassionata di yoga, disciplina che pratica spesso in compagnia della figlia Naike Rivelli.

Ornella Muti: yoga e dieta detox

Nei giorni scorsi, infatti, Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno partecipato a un ritiro di yoga, come mostrato dai numerosi video pubblicati da Naike sul suo seguitissimo profilo Instagram. “Quando hai la salute, l’anima pulita, un cuore sincero, un tetto sopra la testa e una famiglia unita… Altro che vincita alla lotteria! Abbiamo Vinto la Felicità Assoluta!”, ha scritto Naike Rivelli su Instagram pubblicando un video della madre insieme al personal trainer Riccardo Collins Motus. La figlia di Ornella Muti ha poi pubblicato una serie di video in cui lei e la madre si cimentano con alcune posizioni yoga. Infine l’attrice ha svelato anche il suo segreto per prendersi cura della pelle: “Ornella Muti a una vita usa prodotti naturali per proteggere la sua pelle delicatissima dal sole. Per evitare macchie eritemi e altro la mamma si deve cospargere di protezione solare, quindi per non distruggere la pelle deve assolutamente usare prodotti naturali che non fanno reazioni chimiche”, ha rivelato la figlia.

