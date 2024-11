Naike Rivelli, chi sono i genitori: l’ignota identità del padre biologico

Naike Rivelli, oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, è la figlia di Ornella Muti e porta il cognome originario della madre, al secolo Francesca Romana Rivelli, mentre non si hanno informazioni certe riguardo il padre. L’identità del papà di Naike Rivelli, infatti, è stata sempre un mistero e l’attrice non ha mai avuto modo di conoscerlo, pur avendo rincorso per tanti anni la verità alla ricerca delle sue effettive origini familiari.

Naike Rivelli, chi è l'attrice figlia di Ornella Muti/ Dal debutto al cinema all'esperienza nella musica

“Io sono cresciuta con il mio papà adottivo, Federico Fachinetti, ovvero il papà dei miei fratelli”, aveva raccontato a Belve nel febbraio 2023 parlando dell’uomo che, dal 1988 al 1996, è stato sposato con la madre Ornella Muti e dalla quale ha avuto due figli, Carolina e Andrea. Naike è nata nel 1974 dalla breve relazione tra la madre e un uomo rimasto sempre sconosciuto e che non si è occupato della crescita della figlia; è stata Ornella Muti, infatti, a farle sia da madre che da padre.

Naike Rivelli, chi è il compagno dell'attrice/ La vita privata e l'amore oggi: "Sono innamorata..."

Ornella Muti sul padre di sua figlia: “Situazioni complicate“

La ricerca dell’identità del padre biologico, per la quale Naike Rivelli si è sempre battuta, è andata incontro ad un’altra dolorosa realtà. L’attrice, infatti, è stata per anni convinta che suo padre potesse essere José Luis Bermúdez de Castro, produttore cinematografico spagnolo con cui la mamma Ornella Muti intrecciò una relazione in passato. L’uomo effettuò un test del DNA ma alla fine si scoprì che i due non avevano alcun legame di parentela e che dunque non era suo padre, come raccontato a Belve: “A pelle ho avuto una sensazione con quell’uomo, pensavo fosse lui il mio vero padre. Invece non era così”.

Akash Cetorelli, figlio di Naike Rivelli e Christian Cetorelli/ Il prezioso rapporto con nonna Ornella Muti

Anche Ornella Muti ha spesso parlato dell’ignota identità del padre di sua figlia e, nel febbraio 2024, in un’intervista a Verissimo ha rivelato: “Ho avuto rapporti col padre, ma preferivo che fosse solo mia. L’amore c’era da parte mia, poi le situazioni sono complicate. Bisogna ponderare quando ci si mette con un uomo. Mi sono infilata in una situazione in cui non dovevo andare”. L’attrice voleva condividere la sua storia personale con la figlia Naike, la quale però ha sempre preferito non ascoltarla: “Mi avevano consigliato di dirle la sua storia, ma per tanti anni non l’ha voluta sapere. Poi me l’ha chiesta“.