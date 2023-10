Ornella Vanoni e Gino Paoli, retroscena choc/ “Ti ricordi quando ti ho infilato in una vasca congelata…”

Ornella Vanoni e il siparietto con Gino Paoli a Che tempo che fa

Ornella Vanoni e Gino Paoli hanno dato vita ad un siparietto imperdibile nel salotto di Che tempo che fa. Se la Vanoni fa parte del cast fisso del talk show di Fabio Fazio, Gino Paoli è stato ospite per parlare della sua autobiografia dal titolo Cosa farò da grande. Il racconto è partito proprio con la storia d’amore vissuta con Ornella Vanoni con cui, ancora oggi, ha un rapporto di stima e di affetto. “Nel libro ho detto quello che è successo tra me e lei. Tanto per chiarirci, io quando frequento qualcuna e ci sto per un po’, mi innamoro di lei come persona. E quando la mollo, continua a rimanere una persona che amo”, ha raccontato Gino.

Dopo aver ascoltato le parole di Gino Paoli dal backstage, Ornella Vanoni ha raggiunto Fazio e Paoli lasciandosi andare ad un racconto del periodo vissuto con il cantautore.

Le parole di Ornella Vanoni

“Ti ricordi quando hai cominciato a bere e fumare? Eravamo a Vallombrosa, hai cominciato a bere e fumare lì. Ero ubriaca anche io e per guarirti dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori”, ha esordito Ornella Vanoni scatenando la reazione divertita del pubblico.

Poi il ricordo del brano “Senza fine”: “Sono in una saletta della Ricordi. Suono il pianoforte, Ornella arriva, mette la faccia dentro e dice ‘mi scriveresti una canzone’?”, ha svelato il cantautore raccontando dettagli inediti della sua vita.

– Quando hai cominciato a bere te lo ricordi?

– No.

