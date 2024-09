Ornella Vanoni ricorda l’amore finito con Gino Paoli: come sono andate le cose

Tra i quattro grandi amori della vita di Ornella Vanoni c’è sicuramente quello con Gino Paoli, il cantante di Sapore di mare e tanti altri successi ha avuto una storia con l’artista, che si è raccontata in una intervista fiume concessa al Corriere della sera. E non sono mancate le rivelazioni choc, dai temi personali alle relazioni vissute nell’arco di una vita che ne ha viste davvero di tutti i colori:

A un certo punto però la storia con Gino Paoli si esaurì, con la moglie del cantante che mise Ornella Vanoni davanti a una scelta, come svelato tra le pagine del Corriere della sera: “Anna mi disse: “Senza Gino muoio, senza Gino non posso stare; e io mi sono fatta da parte, ma pensa mica che Paoli si sia accorto di tutto questo? Lui era concentrato su se stesso. Dice che l’ho lasciato. Non l’ho lasciato; me ne sono andata: è diverso, e poi sentivo già odore di Stefania Sandrelli”

Ornella Vanoni e il suo primo amore: “Mi sentivo amata alla follia”

Come rievocato tra le colonne del Corriere della sera, sono principalmente quattro gli amori vissuti da Ornella Vanoni, che non dimenticherà mai la storia con il primo di questi, Giorgio Strehler, nonostante le sue timidezze iniziali la cantante è riuscita a tirare fuori tutti i lati dell’ex compagno, dando origine a una relazione rimasta nel suo cuore: “L’amore l’ho scoperto con Giorgio, prima non sapevo cosa fosse, quando lui mi disse “ti amo da impazzire”, fu come se si fosse rotto il carapace dentro cui ero imprigionata, pensai: voglio stare con lui, mi sentivo davvero amata alla follia” ha detto Ornella Vanoni.

Dopo la storia con Strehler e Gino Paoli, Ornella Vanoni ha ritrovato i sentimenti per altri due uomini, ma uno di questi non è stato Lucio Ardenzi, l’ex marito, sposato semplicemente perché Ornella Vanoni pensava che a un certo punto nella vista “ci si dovesse sposare”.