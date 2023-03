Ornella Vanoni hot: “Da giovane giravo senza mutande”/ “Uscivo con un vestito lungo…”

Ornella Vanoni, la confessione hot a Belve

Ornella Vanoni è stata ospite dell’ultima puntata di Belve di Francesca Fagnani raccontandosi senza filtri. Schietta e sincera, l’artista ha svelato tanti retroscena del suo passato lasciandosi andare anche a confessioni che sono diventate immediatamente virali sui social. Tra le dichiarazioni che hanno maggiormente divertito il pubblico c’è quella sul look che era solita indossare da giovane. La Vanoni, infatti, ha raccontato che, da giovane, quando usciva, era solita non indossare un indumento intimo.

«Ma tanti anni fa. In casa stavo sempre con le mutande. Ci fu un periodo in cui ne avevo due, una bianca e una nera, a volte le mettevo insieme» racconta. «Poi la sera uscivo, tacchi a spillo, vestito lungo e basta. Andavo in giro senza mutande, ma perchè bisogna averle per forza?», dice l’artista.

Ornella Vanoni si racconta senza filtri

Ornella Vanoni risponde senza filtri alle domande di Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve cerca di rivolgere domande di ogni tipo, anche le più scomode, all’artista che risponde senza alcun problema. «Che vizi ha?» chiede la Fagnani e la Vanoni risponde diretta: «Mah.. le canne».

L’artista, poi, aggiunge: «Prima non riuscivo a dormire, ero dipendente. Ora una al giorno» dice Vanoni, incalzata dalla Fagnani: «La sera per dormire», scatenando la reazione divertita della padrona di casa.

