Ornella Vanoni: “In passato ho sofferto di ansia e depressione”/ “Una volta ho sbagliato compagno…”

Ornella Vanoni e il periodo buio della depressione: “Non dormivo più, stavo male…”

Il salotto di Verissimo ha accolto oggi una delle voci più iconiche della musica italiana: stiamo parlando di Ornella Vanoni, tra le interpreti più amate di sempre e con un tocco artistico inconfondibile. Nonostante una carriera densa di successi e una vita vissuta sempre all’insegna dell’amore e delle passioni più umane, l’artista ha raccontato a Silvia Toffanin di aver dovuto far fronte a momenti anche piuttosto difficili alle prese con l’ansia e la depressione.

Cristiano Ardenzi: chi è il figlio di Ornella Vanoni/ Nato dal matrimonio Lucio Ardenzi, oggi ha 62 anni

“Bisogna cercare di godere di ogni momento, fino in fondo. Se riesco a farlo? A volte non penso, cerco di non pensare; però leggi i giornali… Oggi sono contenta di me, ho fatto tanto ma non sono mancati i momenti di fatica. Ho vissuto delle cadute dovute all’ansia, alla tristezza”. Questo il racconto di Ornella Vanoni a Verissimo a proposito delle difficoltà vissute in passato, che ha poi aggiunto: “Non dormivo, stavo male; poi finalmente ho iniziato a prendere gli psicofarmaci che prendo ancora perchè se smettessi forse crollerei di nuovo. Chi soffre di ansia e di conseguenza di insonnia può sfociare nella depressione; oggi posso essere triste, ma non posso andare più giù perchè ci sono gli psicofarmaci a farmi da barriera. Bisogna parlare, soprattutto i giovani vanno tutelati…”.

Lucio Ardenzi: chi è l'ex marito di Ornella Vanoni/ L'amore, il figlio, il divorzio e la malattia

Ornella Vanoni a Verissimo: “Ho scelto la solitudine, ma c’è un prezzo da pagare…”

Ornella Vanoni, nel corso dell’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, si è lasciata andare anche ad aneddoti di gioventù, soprattutto in riferimento all’amore. “Avevo molti corteggiatori? Sì, molti soprattutto a Venezia. Mia madre aveva deciso che dovevamo andare lì, io ero arrabbiata perchè dovevo lasciare le mie amicizie. Appena arrivata vedo 3 che giocano; uno era bellissimo ed era Alibrando Visconti e poi c’era Marina Cicogna. Lui mi dice: ‘Bambina, vuoi giocare con noi a palla’, lei invece: ‘No, lei no!’. Poi c’era Bennati, proprietario dell’hotel, che mi portava in vespa… Insomma ce n’erano 3 o 4, ero impegnatissima”.

Ornella Vanoni, battuta choc su Mara Venier dopo il caso Ghali/ Maria De Filippi imbarazzata, cosa è successo

Il tema dell’amore è stato centrale nella vita artistica di Ornella Vanoni, così come nella sua sfera privata. “Ho amato molto nella mia vita e sono stata anche molto amata. Se avrei voluto invecchiare con un compagno al mio fianco? Io non ho mai fatto un progetto con un uomo pensando al futuro, ho vissuto sempre sul momento”. Nel corso dell’intervista a Verissimo la cantante ha rivelato: “Ad un certo punto ho proprio sbagliato compagno, mi sono offesa da sola. Noi donne spesso stiamo con degli uomini sperando che cambino, ma non succede. Mi sono colpevolizzata e ho scelto la solitudine; una cosa bella ma c’è un prezzo altissimo da pagare, perchè a volte pesa e soprattutto di sera e la domenica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA