Ornella Vanoni senza censure a Che tempo che fa: “A Capodanno volevo morire”/ “Prima ridevo perché ubriaca”

Che tempo che fa, Ornella Vanoni imbarazza Fabio Fazio: “Capodanno di m***a, due maroni”

Ornella Vanoni è stata ospite ieri sera, domenica 14 gennaio, nel talk di Fabio Fazio Che tempo che fa tornato in onda dopo la pausa festiva. L’intervista alla cantante quasi 90enne è stata surreale. Senza alcun freno e mezzi termini la Vanoni ha raccontato il suo pessimo Capodanno: “Capodanno? L’ho festeggiato a Viareggio. Un’acqua! Un freddo! Un mal di schiena! Non avevo neanche portato il k-way. Volevo morire. Ho passato un capodanno di me**a.” A questo punto Fabio Fazio prova a rincuorarla dicendo che ormai sono passate più di due settimane ed è acqua ma Ornella Vanoni ha continuato dritta, totalmente fuori controllo, parlando di canne-ovviamente scherzava quando ha detto che cercava una badante per rollarle le cane, rolla lei finché può e poi muore felice.

E poi ancora Ornella Vanoni a Che tempo che fa ha espresso tutto il suo dispiacere per non poter più bere: “Io prima di mettere il pace maker bevevo con piacere, adesso non posso neanche più bere. E per questo mi faccio due maroni così. E tutto quello che prima mi faceva ridere ora non mi fa ridere. Ridevo perché ero ubriaca! Ubriaca.. Allegra, brilla, su di giri.” Durante l’intervista tra l’altro la cantante milanese per un attimo ha fatto davvero preoccupare Fabio Fazio fingendo di accasciarsi alla poltrona.

Ornella Vanoni show senza freni da Fabio Fazio: chiamata in causa anche Luciana Littizzetto

A Che tempo che fa Ornella Vanoni senza freni e censure ha regalato una perla dietro l’altra facendo sembrare i monologhi di Luciana Littizzetto delle lezioni di bon ton. Ed in effetti proprio partendo dal monologo del comica torinese la cantante ha imbarazzato Fabio Fazio: “Ho sentito la Littizzetto, ho sentito che si è rotto… Io ho un amico che mi ha detto che si è rotto il c***o…ma non si può rompere, il pene. E infatti non si è rotto si è storto, si è piegato a forma di croissant…lui dice che ha un successo pazzesco con le donne.” Andati decisamente oltre, Fabio Fazio ridendo ha richiamato all’ordine la cantante: “Io due non le posso reggere”

Show di Ornella Vanoni a parte, il ritorno in onda di Che tempo che fa è stato segnato da grandi ospiti. Fabio Fazio soprattutto ha fatto il colpaccio ospitando in collegamento Papa Francesco che ha parlato di vari temi, dalla comunità LGBTQ+ fino alle guerre che insanguino l’intero pianeta. E proprio per questa ospitata Luca Barbereschi gli ha lanciato una frecciata a Domenica In.

"Dove hai festeggiato il capodanno?"

"A Viareggio: acqua, freddo e mal di schiena…"@OrnellaVanoni a #CTCF pic.twitter.com/UDZGczh7y5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 14, 2024













