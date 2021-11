Ornella Vanoni non è a Le Iene perchè “non sta bene”/ Sostituita da Elena Santarelli

Ornella Vanoni avrebbe dovuto condurre la puntata de Le Iene in programma questa sera, martedì 16 novembre, ma è stata costretta a dare forfait in quanto “non sta molto bene”. La cantante, in base a quanto annunciato proprio dalla produzione del programma, ha accusato un forte stato influenzale. A sostituirla, al fianco di Nicola Savino e la Gialappa’s Band, ci sarà Elena Santarelli, che alla chiamata in extremis non ha potuto dire di no.

In questa edizione de Le Iene, infatti, il volto femminile alla conduzione varia di puntata in puntata. Nelle scorse, tra le tante, era stato il turno delle cantanti Elodie e Madame e delle atlete Federica Pellegrini e Paola Egonu. Il nome di Elena Santarelli era in ogni caso sulla lista: avrebbe dovuto condurre martedì 23 novembre. La conduttrice dunque ha soltanto anticipato i tempi rispetto a quanto inizialmente programmato. Non è da escludere, per questo motivo, che nel caso in cui le condizioni di salute di Ornella Vanoni, come tutti si augurano, dovessero migliorare nelle prossime settimane, la diva della musica italiana recupererà il tempo perduto.

Ornella Vanoni non è a Le Iene perchè “non sta bene”. Il messaggio di Elena Santarelli

“Spensieratezza, divertimento e riflessione, Le Iene hanno sempre rappresentato questo. Arrivo in anticipo per sostituire la Grande Ornella Vanoni, ma non potrò mai sostituirla in verità, lei è Ornella! Per stasera sono pronta a divertirmi, sapendo che la mia amica Alessia farà il tifo per me!”. Questo il messaggio scritto sui social network da Elena Santarelli dopo che è stata chiamata a sostituire Ornella Vanoni alla conduzione de Le Iene in quanto la cantante “non sta bene”.

Un vero onore dunque per la conduttrice, che ha anche rivelato di avere dalla sua parte Alessia Marcuzzi. Proprio quest’ultima nella scorsa edizione era al fianco di Nicola Savino il volto femminile de Le Iene, ma recentemente ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione.



