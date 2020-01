Ornella Vanoni VS Junior Cally/ “I giovani sani di mente devono bloccarlo…”

Anche Ornella Vanoni si “scaglia” contro la partecipazione di Junior Cally al prossimo Festival di Sanremo 2020 in partenza il 4 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Attraverso un preciso tweet, la cantante ha fatto sapere: “Sono i giovani sani di mente e ce ne sono tanti che devono bloccare la partecipazione di Junior Cally perché questa è la musica che li dovrebbe rappresentare, è terribile osceno”, scrive. Tante le risposte a seguire: “Però il brano in gara non ha nessuna delle caratteristiche oscene di cui si parla. Viene attaccato per testi di brani degli anni passati. Quindi perché bloccarlo ora che ha in gara un brano (finalmente e per fortuna) diverso? Non le pare un po’ strano?”, s’interroga Antonella. “L’unica cosa terribile e oscena è vedere artisti che chiedono la censura su altri artisti”, si domanda invece Emanuele.

Ornella Vanoni contro Junior Cally, anche Francesco Gabbani dice la sua

Oltre ad Ornella Vanoni, anche altri cantanti si sono espressi in merito. Proprio Francesco Gabbani, anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2020, ha dichiarato ad AdnKronos la sua opinione sull’intera polemica: “Escludere qualcuno dalla gara? La considero una cosa assolutamente non giusta. Questo è il mio pensiero. Senza prendere le parti di nessuno, ma io penso che l’espressione artistica debba essere libera per concetto. Non sono d’accordo soprattutto quando come in questo caso si tratta dell’analisi di cose retrostanti e non la canzone in gara. Da una parte ci deve essere la libertà dell’artista, perché dall’altra è corrisposta dalla libertà dell’ascoltatore”. Come finirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA