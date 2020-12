Oroscopo 2021 di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip/ Vip furiosi per le previsioni

Tommaso Zorzi non solo si occuperà della conduzione dello show all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 ma è stato chiamato anche a mettere insieme il suo contro-oroscopo tenendo alta la tensione in casa per via di alcune sue frasi poco gradite. Chi segue il programma sa bene che questa sera andrà in onda lo speciale di Capodanno in compagnia dei vipponi e di una serie di ospiti che con loro canteranno e balleranno per intrattenere il pubblico a casa in attesa della mezzanotte. Grande spazio sarà dato anche all’oroscopo messo insieme da Zorzi che non ha osservato le stelle bensì le “star” che hanno condiviso con lui questa esperienza. Fin qui tutto normale se non fosse che Zorzi ha già anticipato qualcosa nella casa stuzzicando i suoi compagni di avventura.

Oroscopo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020

Se vi state chiedendo cosa dirà ha già anticipato qualche succosa notizia a cominciare da Mario Ermito e Cecilia Capriotti, ovvero Bilancia e Pesci e se Tommaso Zorzi è stato accolto con un sorriso dall’attore, non ha riscosso lo stesso successo con la showgirl che si è offesa. L’influencer voleva scrivere (e dire poi in diretta questa sera) “Certe volte in mezzo a tutte queste persone invidio il tuo neurone” e così Cecilia lo ha pregato insistentemente di non scrivere quella battuta né per lei e né per gli altri del suo segno ma ignara del fatto che Zorzi voleva essere ancora più cattivo al grido di: “Pesci, ti piace così tanto il mare che sei diventata una cozza!”. Tommaso Zorzi ha messo insieme i segni dei concorrenti di questa edizione a cominciare dall’Ariete (a cui appartiene il suo Francesco Oppini) e finendo ai Pesci di Dayane Mello, Cecilia Capriotti e Carlotta dell’Isola, anche l’oroscopo sarà una scusa per litigare?



