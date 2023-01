Oroscopo 2023, le previsioni di Paolo Fox/ Ariete, Leone, Bilancia e gli altri segni

ARIETE, TORO E GEMELLI, CHE ANNO SARÀ? LE PREVISIONI DI PAOLO FOX

Nel corso della trasmissione di Rai 1 “Soliti Ignoti”, nel suo speciale per la Lotteria Italia, il famoso astrologo Paolo Fox ha letto le sue previsioni per l’oroscopo del 2023. Oltre alle letture fatte per Ariete, Toro e Gemelli, che sono riportate dettagliatamente in questo articolo, per gli amici del Leone è previsto un anno importante soprattutto nella sua prima parte, segnato da una conferma che da tempo aspettavano, a maggio. I Vergine affronteranno un anno di cambiamenti, ma sempre alle loro condizioni.

Nell’oroscopo di Paolo Fox per il 2023 la Bilancia sembra iniziare nel segno del timore, ma da maggio tutto migliorerà. Lo Scorpione inizierà con il botto nel lavoro, e si godrà un grande amore a fine anno, mentre il Sagittario sembra davanti un’occasione che non dovrà farsi sfuggire. Molto bene per il Capricorno, che tuttavia dovrà ingranare un attimo la marcia ad inizio anno. Per l’Acquario l’oroscopo di Paolo Fox del 2023 prevede un importante amore solido e stabile. Infine, la forza non mancherà ai Pesci e li condurrà verso grandissimi successi!

OROSCOPO 2023 CANCRO, LEONE E VERGINE: IL PUNTO DI PAOLO FOX

Assieme alle previsioni dell’oroscopo 2023 per Cancro, Leone e Vergine riportate in questo articolo, Paolo Fox ha letto anche le previsioni per tutti e 9 gli altri segni. Per gli Ariete l’arrivo di Giove che porterà una ventata d’aria fresca in amore, forse però a costo di qualche cambiamento inaspettato. Toro tra i favoriti del 2023 che con Giove e Saturno saranno inarrestabili e potranno rivoluzionare la loro vita amorosa. Per i Gemelli forse è il caso di sistemare qualche conto, ma da giungo l’amore regalerà soddisfazioni.

L’oroscopo del 2023 di Paolo Fox per gli amici della Bilancia sarà nel segno della rivincita, soprattutto dalla primavera in poi. Gli Scorpione vivranno quattro mesi fuoco ad inizio anno, segnati da scelte molto importanti per il futuro. Agli amici del Sagittario il 2023 riserva un bellissimo Giove, che regalerà soddisfazioni e guadagni inaspettati. Ottime le prospettive nell’oroscopo di Paolo Fox per il 2023 per gli amici del Capricorno che saranno tra i più fortunati, ma dovranno fare le scelte giuste. Bene anche per l’Acquario, che a costo della sua libertà cercherà l’amore stabile, mentre i Pesci vivranno un’estate di creatività e soddisfazioni.

OROSCOPO PAOLO FOX 2023: BILANCIA, SCORPIONE E SAGITTARIO

Nell’oroscopo di Paolo Fox per il 2023 anche la partenza dei Cancro sembra essere a rilento, con una fatica arretrata ad opprimerli. Ottimo il cielo dei Leone, soprattutto nella prima parte dell’anno, con qualche conferma in vista. Per i Vergine maggio sarà un mese importante per il lavoro, ma anche per le scelte e i cambiamenti. Benissimo anche i Capricorno nell’oroscopo di Paolo Fox del 2023, con un cambiamento in amore previsto verso aprile. Acquario in cerca di qualcosa di serio, soprattutto tra gennaio e febbraio. I Pesci, infine, in estate godranno di un’energia creativa che li guiderà verso grandissimi successi!

OROSCOPO CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

