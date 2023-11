Oroscopo 2024, i segni favoriti per Paolo Fox/ “Capricorno e Leone per il lavoro, Ariete e Toro in amore”

Oroscopo 2024: i segni favoriti per il lavoro di Paolo Fox

Il 2024 è alle porte e Paolo Fox, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, svela i segni favoriti sia per la sfera lavorativa che sentimentale. “In generale è un anno dominato da un certo rigore che può anche limitare la fantasia e l’allegria”, spiega l’astrologo più famoso della televisione italiana a Candida Morvillo. Ma quali saranno i segni più fortunati in amore e che potranno dare una svolta alla loro vita sentimentale? “Nei primi sei mesi, i Pesci hanno eccezionali possibilità e un segno forte nella gestione dei sentimenti, casa e famiglia è il Toro. L’ariete, se non l’ha già fatto, potrebbe sposarsi”, spiega Fox.

E sul lavoro, invece, quali saranno i segni più fortunati? “Il capricorno avrà stelle importanti soprattutto a maggio. Il cancro va molto bene per tutto l’anno nel lavoro. Il leone si libererà di molte preoccupazioni dall’estate in poi“, aggiunge.

Oroscopo 2024: i segni in ripresa

Per alcuni segni, rispetto al 2024, per alcuni segni, sarà un anno decisamente più positivo. Secondo Paolo Fox, andrà decisamente meglio “ad acquario, scorpione e vergine. Il primo, dopo un 2023 abbastanza pesante, recupererà da fine maggio, sia nei sentimenti che nel lavoro, lo stesso vale per lo scorpione che ha avuto e avrà Giove in opposizione su questioni di soldi, case, bollette ma, fra estate e autunno, vivrà una rimonta”.

“In risalita anche la bilancia che è stata male anche fisicamente e si gioverà di un bel rilancio da primavera inoltrata”, ha aggiunto. “Sagittario e gemelli sono quelli in cerca di un cambiamento in positivo e che nel corso dell’anno si libereranno da un peso“, ha concluso l’astrologo.











