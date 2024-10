L’oroscopo settimanale da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2024 rivela cosa dicono le Stelle, gli Astri e i Pianeti per tutti i segni dello Zodiaco e dopo aver visto le previsioni dei primi segni vediamo cos’accadrà la prossima settimana ai restanti sei. Quali saranno baciati da Cupido e quali invece saranno particolarmente fortunati sul lavoro? Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

BILANCIA: Il cielo è dalla tua parte in questo periodo, soprattutto grazie a Mercurio e il Sole in congiunzione che ti aiutano a realizzare qualcosa di importante in ambito lavorativo, Marte in quadratura ti porta via lo stress ed un po’ di energia, nel fine settimana concediti un po’ di relax.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale è un periodo davvero fortunato, soprattutto per i sentimenti e in amore. Venere ti rende particolarmente irresistibile e attraente e non solo, ti aiuta anche sul lavoro con alleanze e opportunità interessanti, buone notizie in arrivo.

SAGITTARIO: Splendida Luna soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì in cui avrai soprattutto tanta fortuna, potresti fare un incontro interessante che ti porterà presto delle grandi emozioni, nel lavoro continua l’opposizione di Giove che porta più di un ostacolo.

Previsioni degli ultimi segni: oroscopo settimanale 7-13 ottobre 2024

CAPRICORNO: Continua il periodo di forte stress che dura ormai da settembre, Marte in opposizione ti fa sentire stanco e soprattutto continua a metterti sottopressione sul lavoro, non demordere perché tutto si stimerà per il meglio.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 13 ottobre 2024 svela che il transito sfavorevole di Venere porterà tensioni e ripensamenti nell’ambito della coppia, saranno molto utili per schiarirsi le idee anche sul lavoro le giornate di sabato e domenica.

PESCI: La settimana comincia con due giornate di Luna in transito sfavorevole che potrebbero portare preoccupazione o imprevisto sul lavoro. Venere favorevole, invece, ti regala fortuna in amore chi è single potrebbe fare un incontro importante, non aver paura di fidarti di nuovo.