Luna in Sagittario, un segno che recentemente è vessato dai pianeti e può trovare un’ispirazione. Lavoro sempre ok per l’Acquario che invece battibecca in amore. Scorpione e Pesci sempre top in amore. Vediamo cosa riserva il cielo agli ultimi sei segni.

BILANCIA: sei premiato e puoi agire senza problemi. Ritrovando fiducia in te stesso, puoi raggiungere ottimi risultati.

SCORPIONE: sei stato baciato dalla Luna e da Venere in congiunzione: hai amato qualcuno? Sarebbe un peccato non avere la persona giusta al proprio fianco con queste stelle.

SAGITTARIO: le cose stanno cambiando, ma non nel modo in cui tu vorresti: in poche parole, non sei tra i primi classificati se stai affrontando una competizione. Hai cambiato tante cose, soprattutto dal punto di vista interiore, e hai portato avanti anche un buon progetto lavorativo. Non avere fretta nell’ottenere risultati subito, perché arriveranno!

CAPRICORNO: l’opposizione di Marte rappresenta attriti nelle relazioni interpersonali in generale. Devi cercare di capire cosa fare e soprattutto come proseguire sul tuo cammino, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024.

ACQUARIO: stai attento a diatribe che possono nascere anche per cose di poco conto, forse anche causate da una grande fatica accumulata. Il lavoro dà soddisfazioni, con Giove favorevole, ma le relazioni necessitano di maggiore attenzione. Non fidarti troppo degli altri: devi essere più scaltro.

PESCI: hai avuto stelle meravigliose per l’amore nel weekend. Il consiglio delle stelle è di seguire meglio i figli da vicino e viceversa. Sul lavoro serve più cura dei dettagli: un rinnovamento sarebbe auspicabile.

