Oroscopo 2024, Paolo Fox: “Capricorno, Toro e Cancro tra i 5 segni più fortunati…”/ Tutte le previsioni!

Oroscopo 2024, Paolo Fox svela la top list dei segni baciati dalla fortuna: la rivelazione in TV

Nelle ore segnate dall’atteso scoccare della mezzanotte di Capodanno 2024, Paolo Fox rivela la Top 5 dei segni più fortunati nel nuovo anno in arrivo. L’occasione é il ritorno sulle reti TV e streaming Rai dell’esperto dello Zodiaco, Paolo Fox, ospite nella trasmissione condotta da Alberto Matano, La vita in diretta.

Cancro, oroscopo 2024 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: lavoro a gonfie vele, amore...

Rompendo il silenzio mediatico sulle attese previsioni astrologiche per i dodici segni dello Zodiaco, in vista dei dodici mesi del nuovo anno 2024 alle porte, quindi Paolo Fox preannuncia la rosa dei figli delle stelle favoriti dalla fortuna.

“I primi cinque segni più fortunati del prossimo anno?- fa sapere nell’intervento personalizzato di Oroscopo 2024, Paolo Fox-. C’è sicuramente il Capricorno. Poi c’è anche il Toro che avrà delle buone stelle, l’Ariete anche, poi il Cancro e il Leone.”.

Vergine, oroscopo 2024 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: incontri piacevoli a maggio, lavoro...

Tra le anticipazioni dell’Oroscopo 2024 a cura di Paolo Fox…

E le anticipazioni , nel segno dell’Oroscopo 2024, non finiscono qui. Perché, inoltre, nell’intervento TV e streaming, poi, la star dello Zodiaco Paolo Fox prosegue ancora alludendo alla rosa dei Big 5 tra i segni più fortunati, per poi estendere il discorso anche ai restanti segni e il loro andamento su tutti i fronti, dalla salute al lavoro passando per i sentimenti, nel nuovo anno 2024: “Il Sagittario? No non è tra i più fortunati. -fa sapere ancora Paolo Fox-.Poi però tutti gli altri segni avranno la loro occasione durante l’anno“.

Toro, oroscopo 2024 di Paolo Fox/ Previsioni per il nuovo anno: sorprese per i single, sfide...

Come comune denominatore con le previsioni di Ada Alberti, lo spoiler nell’Oroscopo 2024 a cura di Paolo Fox vede la Top 3 formata da Cancro, Capricorno e Toro ai vertici della classifica dei segni favoriti dalle stelle nel nuovo anno alle porte, 2024. Una previsione che arriva inaspettata per i nati sotto i summenzionati segni, tanto che tra le annesse reaction social che si segnano nel web non mancano le opinioni particolarmente sorprese dei diretti interessati Cancro, Capricorno e Toro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA