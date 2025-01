Cresce la curiosità per l‘oroscopo 2025 ed è già partita la caccia alle previsioni di Ada Alberti, con le indicazioni per l’amore, sempre molto attese dagli appassionati. Allora andiamo a scoprire, segno per segno, chi potrà beneficiare dei favori delle stelle e chi invece dovrà aspettare tempi migliori sul fronte sentimentale e passionale.

Per quanto riguarda il segno dell’Ariete, l’istinto domina l’oroscopo 2025. Avventure, colpi di fulmini e relazioni brevi e appassionanti attendono i nati sotto questo segno. Il Toro estremamente possessivo e ostinato è pronto a vivere un anno ricco di piaceri, vivace dentro e fuori le lenzuola.

I Gemelli si apprestano a vivere un anno molto intenso dal punto di vista dell’eros e dell’amore. Il maschio è un eterno esibizionista ed è pronto a vivere momenti di grande esaltazione con la complicità del partner. Avanti con il Cancro, il cui oroscopo 2025 sorride in amore. D’altronde per Ada Alberti questo è il segno più avvincente di tutto lo Zodiaco.

Oroscopo 2025 favorevole anche per i sensualissimi Pesci, che nell’Eros esprimono performance stupefacenti, ricche di sublimi sfumature che possono sfociare anche nelle più sfrenate libidini. Il Leone ha la tendenza ad andare oltre sul fronte dell’eros, ma attenzione a non eccedere troppo.

Oroscopo 2025, amore e passione secondo Ada Alberti: Scorpione elettrizzante

La Vergine è impegnata ad organizzare accuratamente la vita del partner, specialmente se quest’ultimo gode di un conto economico importante. La Bilancia illude, fa i fuochi di artificio nella prima fase della relazione, peccato poi che a lungo andare trasforma il rapporto in un legame platonico. Mai sedersi.

Lo Scorpione, che si conferma il segno più eccitante dello zodiaco vive la relazione d’amore in modo viscerale, cercando di impossessarsi completamente del corpo e dell’anima del proprio partner. A letto non ci sono regole, molto facile da conquistare per un’avventura, molto difficile avere il suo cuore. Il Sagittario, secondo l’oroscopo 2025, vuole alleggerire l’amore e il rapporto con l’altro sesso, senza troppi perché.

Il Capricorno si conferma segna fedele, ma mai provare a limitarlo. Le conseguenze potrebbero essere pesantissime. Chiudiamo con l‘Acquario, segno piuttosto impetuoso e senza tabù. Potrebbe essere un anno molto curioso per i nati sotto questo segno.