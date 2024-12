Come sarà il cielo del nuovo anno? L’oroscopo 2025 su amore e lavoro di Simon and the Stars svela cosa accadrà a tutti i segni dello zodiaco mese per mese soffermandosi soprattutto su amore e lavoro. Per tutti sarà un anno di grandi cambiamenti e dalla consapevolezza si passerà all’azione. A portare le novità più eclatanti saranno i pianeti di Urano e Nettuno. E scendendo più nel dettaglio vediamo che per Vergine arrivano colpi di fulmine e ritorni di fiamma, mentre clamorose novità sono in arrivo per Scorpione e potreste andare geograficamente lontano. Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Vergine.

Oroscopo 2025 di Simon and the Stars: previsioni su amore e lavoro per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: Sul lavoro ci saranno occasioni di promozione e avanzamento di ruolo ma anche, per chi lo desidera, una ricerca di autonomia professionale: aprire una società da soli o con altri, per esempio. Per quanto riguarda l’amore, invece, si può iniziare a parlare di convivenza, acquisto di una casa e desiderio di avere un figlio.

TORO: L’oroscopo 2025 di Simon and the Stars svela che sarà l’anno del riscatto e della rivalsa ma i primi cinque mesi saranno di preparazione. Da giugno in poi, con Giove a favore, pioveranno idee, contatti, occasioni preziose. Potrete crearvi una nuova identità professionale e persino veder nascere un nuovo amore.

GEMELLI: Riuscirete a trovare il vostro posto nel mondo, con il ritorno del favore di Saturno si attenuerà per voi quel senso di rigore e responsabilità che ha richiesto grande impegno per dimostrarvi sempre adeguati e all’altezza. Unico consiglio: non improvvisate e non disperdete energie ma mirate a progetti che davvero vi rappresentano.

Simon and the Stars, oroscopo 2025 con le previsioni su lavoro e amore degli altri segni

CANCRO: Stando all’oroscopo 2025 di Simon and the Stars sarà un anno in cui si sbloccheranno le situazioni. Siete stati negli anni passati penalizzati sul lavoro o in amore ma nella prima metà dell’anno arriverà la forza di dire “basta” a tutto ciò che avete accettato. A giugno arriverà Giove ad aprirvi le porte, e i portoni.

LEONE: Brillerete di luce e di energia e vi rimetterete in gioco dopo anni di spegnimento in cui vi siete sentiti ingabbiati in un ruolo che non sentite più vostro ma senza avere lo scatto per evadere. Arriverà nel nuovo anno, con la voglia di dare il via a iniziative che avevate messo da parte sia sul lavoro che in amore.

VERGINE: L’oroscopo 2025 di Simon and the Stars svela che sarà l’anno giusto per danzare come in “Dirty Dancing”. Riscoprirete il piacere di esprimervi e la passione nelle cose. Butterete via il rigore e aprirete le porte alla voglia di vivere. Anche in amore, con colpi di fulmine e ritorni di fiamma.