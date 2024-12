Un anno ci saluta, al netto di quelle che sono state le occasioni, le emozioni, le opportunità mancate: nuovi mesi si affacciano alla quotidianità, come sempre da vivere con entusiasmo cercando di trarre il meglio dalle piccole svolte giornaliere. Ma cosa ne pensa l’Oroscopo Paolo Fox 2025 in termini di fortuna? Quali sono i segni Zodiacali che con il nuovo anno potranno inaugurare una corposa e fragorosa riscossa per riscattarsi dalle delusioni del passato?

Tutti coloro che amano seguire il flusso delle giornate assecondando il parere delle stelle sicuramente saranno già sintonizzati alla ricerca di informazioni sui segni più fortunati secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025. Anche quest’anno il noto astrologo ha sfornato le previsioni per il nuovo anno e, stando alle attese, per diversi protagonisti dello Zodiaco si prospetta un periodo decisamente florido; ma vediamo nello specifico chi sarà baciato dalla sorte per il 2025.

Oroscopo Paolo Fox 2025, Gemelli e Cancro baciati dalla sorte

4 stelle per i Gemelli, tra i segni più fortunati dell’Oroscopo Paolo Fox 2025. Stando alle previsioni del noto astrologo per il nuovo anno, i nati sotto questo segno sono in procinto di dare una svolta decisiva alla propria vita passando per un grande evento. Il periodo baciato dalla sorte sarà l’estate, in particolare tra agosto e settembre dove potrebbe appunto concretizzarsi tutto il meglio che vi aspetta.

Quasi punteggio massimo anche per i nati sotto il segno del Cancro: 4 stelle e dunque posto meritato tra i segni più fortunati dell’Oroscopo Paolo Fox 2025. Stando alle previsioni del noto astrologo, la seconda parte dell’anno sarete un fiume in piena su più fronti; focus in particolare sul mese di ottobre dove buona parte delle novità e opportunità andranno a dominare la scena.

Oroscopo Paolo Fox 2025: opportunità a fiumi per Leone e Scorpione

Nessuno dei segni dello Zodiaco per il 2025 può vantare 5 stelle su 5; ma le quattro in favore del Leone sono forse equivalenti. Senza particolari dubbi, siete tra i segni più fortunati secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025. Dopo tante fatiche, anche sofferenze e ostacoli superati con destrezza; quest’anno andrete a raccogliere i frutti del sudore versato nei mesi precedenti. Un cielo che vi premia sotto ogni punto di vista e lungo il corso dell’anno la sorte vi accompagnerà tanto sul lavoro quanto in amore.

All’albo dei segni più fortunati secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 si iscrive anche lo Scorpione. Una serie di mesi eccezionali, carichi di emozioni ma soprattutto di una spinta rivoluzionaria che partirà prima dal punto di vista introspettivo per poi abbracciare anche le iniziative pratiche. In particolare, da segnare in rosso tutto il mese di marzo: è qui che si concentreranno buona parte delle opportunità dettate dalla sorte.