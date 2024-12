Oroscopo 2025 Paolo Fox: quali sono i segni più sfortunati secondo le stelle

Il 2025 è ormai alle porte e come, ogni anno, fioccano le previsioni delle stelle che svelano quello che dovrebbe essere, più o meno, il nuovo anno per tutti i segni zodiacali. Tra le previsioni più attese ci sono sicuramente quelle di Paolo Fox che, attraverso grafici e stelle, ha svelato i segni che vivranno un anno positivo durante il quale potranno togliersi diversi soddisfazioni dando una svolta alla vita privata e professionale.

Come sempre, però, non mancano i segni che dovranno accontentarsi e aspettare il momento favorevole per tuffarsi in nuovi progetti. Quali sono,, dunque, i segni a cui Paolo Fox non ha assegnato molte stelle e che, rispetto agli altri, saranno più sfortunati? Andiamo a scoprire le previsioni.

Oroscopo 2025 Paolo Fox: Ariete e Bilancia, cosa prevedono le stelle

Undici stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete e dodici stelle per i nati sotto il segno delle Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo 2025 che, rispetto a Gemelli, Cancro, Leone, Capricorno e Acquario, tutti con 14 stelle, dovranno munirsi di pazienza e attendere i periodi migliori per poter prendere decisioni e cambiare vita. Secondo Paolo Fox, la prima parte dell’anno, sarà prolifica per l’amore. A marzo, aprile e maggio ci sarà l’occasione per incontri speciali mentre nella seconda parte dell’anno inizierà un transito particolare in cui il peso delle responsabilità di farà sentire. La fortuna non è dalla vostra parte con sole 3 stelle in questo settore.

Stesso destino per i nati sotto il segno della Bilancia che, nel 2025, pur non potendo contare molto sulla fortuna, potranno avere delle soddisfazioni in amore e sul lavoro. Sarete forti e tenaci e, nella sfera sentimentale, saprete affrontare tensioni legati alla situazione familiare o ad una persona del passato. Nella seconda parte dell’anno, invece, ci sarà un po’ di incertezza, soprattutto nella sfera professionale per un progetto che vi farà traballare.

Oroscopo 2025 Paolo Fox: poche stelle anche per Capricorno e Pesci

Undici stelle anche per i nati sotto il segno del Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo 2025 di Paolo Fox. Nel corso del nuovo anno sarete molto selettivi nelle conoscenze e preferirete trascorrere del tempo con voi stessi piuttosto che con persone di cui non vi fidate. Nonostante tutto, però, le stelle consigliano di aprire il cuore per trovare un nuovo amore. Occhio, tuttavia, alla primavera che potrebbe essere particolarmente difficile per le coppie già in crisi.

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, il 2025, per i nati sotto il segno dei Pesci sarà importante per risolvere alcune questioni. I primi mesi dell’anno, però, saranno d’attesa. Solo da giugno cominceranno a sorgere occasioni per concretizzare idee e progetti. Per quanto riguarda l’amore, chi sta vivendo una storia, potrà consolidarla nel corso dei mesi.