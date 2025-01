La strada è ancora tutta da scrivere, siamo solo ai primi bagliori del nuovo anno ma già qualcosa si inizia ad intravedere in questi primi giorni di gennaio. L’Oroscopo 2025 Simon and the Stars è arrivato puntuale anche quest’anno con un focus generale sui temi più importanti, amore e lavoro. Ma come andranno le finanze nei prossimi mesi? A tal proposito, è possibile stilare una sorta di classifica migliori segni per soldi e affari secondo le previsioni del noto astrologo.

Il primo posto della classifica migliori segni per soldi e affari non può che andare ai nati sotto il segno dell’Ariete. Stando all’Oroscopo 2025 Simon and the Stars i prossimi mesi segneranno una svolta rispetto alle tendenze non proprio positive degli ultimi mesi. Promozioni all’orizzonte, aumenti di ruolo o grado; circostanze funzionali di soldi e quindi una ventata d’aria fresca per le proprie finanze.

Secondo posto della classifica migliori segni per soldi e affari da assegnare con convinzione ai nati sotto il segno del Sagittario. L’Oroscopo 2025 Simon and the Stars racconta di un anno magico, di mesi luminosi soprattutto dal punto di vista professionale; la sorte e la determinazione sorridono alle finanze e finalmente gli affari potranno spiccare il volo grazie ad una spinta vigorosa in ambito professionale.

Oroscopo 2025 Simon and the Stars, classifica migliori segni per soldi e affari: Pesci ad un passo dal podio

Chi si accomoda al gradino più basso del podio della classifica migliori segni per soldi e affari? I nati sotto il segno dell’Acquario. Finalmente, grazie anche ad un grande lavoro introspettivo, vi sentirete liberi di assecondare le vostre ambizioni arrivando così a nuovi traguardi professionali che potrebbero dunque generare un guadagno corposo e soddisfacente. Il quarto posto sfiorando il podio – secondo l’Oroscopo 2025 Simon and the Stars – è da assegnare ai nati sotto il segno dei Pesci: il limbo sta per finire e con i buoni auspici che accompagnano il 2025 brillano gli aspetti monetari che potrebbero regalare sensazioni più che gratificanti.

